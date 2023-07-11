https://sputniknews.com.tr/20230711/orduda-heyelan-karadeniz-akdeniz-yolunda-bazi-noktalar-coktu-1073416428.html
Ordu'da heyelan: Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda bazı noktalar çöktü
Ordu'da heyelan: Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda bazı noktalar çöktü
Ordu’da 3 gün boyunca devam eden sağanak nedeniyle, Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun Mesudiye ilçesindeki etabında tünel çıkışındaki yol çöktü. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T13:27+0300
2023-07-11T13:27+0300
2023-07-11T13:53+0300
türkiye
sel
yol çökmesi
ordu
video
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Yaklaşık 50 ili dolaylı yoldan ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabında sağanak nedeniyle dün heyelanlar meydana geldi. Ordu’dan Akdeniz’e ulaşımı sağlayan yol üzerinde, Mesudiye ilçesi sınırında bulunan Darıcabaşı Tüneli mevkisinde Çağlayan Deresi’nin menfezleri, yoğun su akışına dayanamayarak çöktü.Bunun üzerine yol 2 yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.Ekipler yolu çift taraflı olarak ulaşıma kapatırken bölgede hızlı bir şekilde çalışma başlatılacağı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230711/sel-felaketi-sonrasi-bulasici-hastalik-uyarisi-1073411381.html
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Ordu'da heyelan: Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda bazı noktalar çöktü
Ordu'da heyelan: Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda bazı noktalar çöktü
2023-07-11T13:27+0300
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sel, yol çökmesi, ordu, video
sel, yol çökmesi, ordu, video
Ordu'da heyelan: Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda bazı noktalar çöktü
13:27 11.07.2023 (güncellendi: 13:53 11.07.2023) Abone ol
Ordu’da 3 gün boyunca devam eden sağanak nedeniyle, Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun Mesudiye ilçesindeki etabında tünel çıkışındaki yol çöktü.
Yaklaşık 50 ili dolaylı yoldan ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabında sağanak nedeniyle dün heyelanlar meydana geldi.
Ordu’dan Akdeniz’e ulaşımı sağlayan yol üzerinde, Mesudiye ilçesi sınırında bulunan Darıcabaşı Tüneli mevkisinde Çağlayan Deresi’nin menfezleri, yoğun su akışına dayanamayarak çöktü.
Bunun üzerine yol 2 yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.
Ekipler yolu çift taraflı olarak ulaşıma kapatırken bölgede hızlı bir şekilde çalışma başlatılacağı belirtildi.