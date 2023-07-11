https://sputniknews.com.tr/20230711/sel-felaketi-sonrasi-bulasici-hastalik-uyarisi-1073411381.html
Sel felaketi sonrası bulaşıcı hastalık uyarısı
Sel felaketi sonrası bulaşıcı hastalık uyarısı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, Karadeniz... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T12:27+0300
2023-07-11T12:27+0300
2023-07-11T12:27+0300
yaşam
karadeniz
bulaşıcı hastalık
sel felaketi
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, Karadeniz’de yaşanan sel felaketi sonrası görülebilecek bulaşıcı hastalıklar konusunda uyarılarda bulundu.Sel sonrası birkaç hafta içerisinde özellikle ishal ve ateşle seyreden bulaşıcı hastalıkların daha sık görüleceğine dikkat çeken Prof. Dr. Alper Şener, “Karadeniz Bölgesi'nde birkaç gündür yağış miktarının oldukça fazla olmasından kaynaklı doğal afet haline gelmiş olan bir sel tablosuyla karşı karşıyayız. Sel sonrası görülecek bulaşıcı hastalıklar açısından dikkatli olmak gerekiyor. Takip eden birkaç hafta içerisinde özellikle ishal ve ateşle seyreden bulaşıcı hastalıkların daha sık görüleceğini şimdiden rahatlıkla söyleyebiliriz. Hangi hastalıklar diyecek olursanız, kolera, salmonella, tifo, leptospiroz, Hepatit A ve B gibi ateşle ve ateşle, ishalle seyreden dizanteri ve dizanteri benzeri hastalıklarla daha sık karşı karşıya kalabiliriz. Doğal afetler içerisinde sel ayrı da değerlendirilmesi gereken bulaşıcı hastalık tablosu sahip olan durumlardan bir tanesi. Bu olağanüstü durumda yine vektörler ön planda oluyor. Yaz dönemi olması nedeniyle sivrisinek ilişkili hastalıklarda artış görülebilir. Her ne kadar ülkemizde şu anda görmesek dahi sıtma olgularında, batı nil virüsünde, dang ateşi gibi ateşli sıtma hastalıklarında, miktarında, sayısında artış görülebilir. Sel felaketine uğramış vatandaşlarımızın, sel afetinden sonra takip eden bir hafta 10 gün içerisinde ateş, döküntü ve ishalle beraber bir tablo varsa, bu saydığımız klinik hastalıklar açısından incelenmesi, irdelenmesi ve takip edilmesi gerekmektedir” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20190723/istanbulda-gorulen-bati-nil-virusunun-yayilma-nedeni-ortaya-cikti-kuresel-isinma-1039744887.html
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karadeniz, bulaşıcı hastalık, sel felaketi
karadeniz, bulaşıcı hastalık, sel felaketi
Sel felaketi sonrası bulaşıcı hastalık uyarısı
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketi sonrası oluşabilecek hastalıklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, Karadeniz’de yaşanan sel felaketi sonrası görülebilecek bulaşıcı hastalıklar konusunda uyarılarda bulundu.
Sel sonrası birkaç hafta içerisinde özellikle ishal ve ateşle seyreden bulaşıcı hastalıkların daha sık görüleceğine dikkat çeken Prof. Dr. Alper Şener, “Karadeniz Bölgesi'nde birkaç gündür yağış miktarının oldukça fazla olmasından kaynaklı doğal afet haline gelmiş olan bir sel tablosuyla karşı karşıyayız. Sel sonrası görülecek bulaşıcı hastalıklar açısından dikkatli olmak gerekiyor. Takip eden birkaç hafta içerisinde özellikle ishal ve ateşle seyreden bulaşıcı hastalıkların daha sık görüleceğini şimdiden rahatlıkla söyleyebiliriz. Hangi hastalıklar diyecek olursanız, kolera, salmonella, tifo, leptospiroz, Hepatit A ve B gibi ateşle ve ateşle, ishalle seyreden dizanteri ve dizanteri benzeri hastalıklarla daha sık karşı karşıya kalabiliriz. Doğal afetler içerisinde sel ayrı da değerlendirilmesi gereken bulaşıcı hastalık tablosu sahip olan durumlardan bir tanesi. Bu olağanüstü durumda yine vektörler ön planda oluyor. Yaz dönemi olması nedeniyle sivrisinek ilişkili hastalıklarda artış görülebilir. Her ne kadar ülkemizde şu anda görmesek dahi sıtma olgularında, batı nil virüsünde, dang ateşi gibi ateşli sıtma hastalıklarında, miktarında, sayısında artış görülebilir. Sel felaketine uğramış vatandaşlarımızın, sel afetinden sonra takip eden bir hafta 10 gün içerisinde ateş, döküntü ve ishalle beraber bir tablo varsa, bu saydığımız klinik hastalıklar açısından incelenmesi, irdelenmesi ve takip edilmesi gerekmektedir” dedi.