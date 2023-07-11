https://sputniknews.com.tr/20230711/matviyenko-askeri-bloklarin-faaliyetiyle-ilgili-uluslararasi-bir-belgenin-gelistirilmesi-gerekiyor-1073438740.html
Matviyenko: Askeri blokların faaliyetiyle ilgili uluslararası bir belgenin geliştirilmesi gerekiyor
Matviyenko: Askeri blokların faaliyetiyle ilgili uluslararası bir belgenin geliştirilmesi gerekiyor
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkanı Valentina Matviyenko, Birleşmiş Milletler’e (BM), askeri blokların ve ittifakların... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T22:01+0300
2023-07-11T22:01+0300
2023-07-11T22:01+0300
dünya
nato
rusya
federasyon konseyi
valentina matviyenko
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Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “NATO, agresif bir askeri bloktur. Kolektif Batı’nın üstünlüğünü sağlamak için insanlık dışı dahil hiçbir yöntemden çekinmiyor. Bu amaç uğruna her yola girerler” diye konuştu.Matviyenko, “Çeşitli askeri blokların ve ittifakların dünya genelindeki eylemlerini hukuk yoluyla düzenlemenin, yani yasal koşulları yaratmanın zamanı geldiğini düşünüyorum. Böyle bir belge henüz ne BM ne de başka bir kuruluşta yok. Bu durum, askeri bloklara, başka fikirlere aldırmadan, başkalarının çıkarlarını dikkate almadan istediği gibi hareket etme fırsatını veriyor. Bize göre, böyle bir şeye ihtiyaç var. Bunu, parlamento düzeyinde de müzakere etmeye, teklif hazırlayarak bunu BM’ye sunmaya çalışacağız. Amaç, askeri blokların ve ittifakların faaliyetini net ve anlaşılır şekilde düzenleyecek uluslararası belgeler, uluslararası hukuk hükümleri olsun” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230711/stoltenberg-ukraynayi-natoya-yaklastirma-konusunda-anlastik--1073430235.html
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nato, rusya, federasyon konseyi, valentina matviyenko
nato, rusya, federasyon konseyi, valentina matviyenko
Matviyenko: Askeri blokların faaliyetiyle ilgili uluslararası bir belgenin geliştirilmesi gerekiyor
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkanı Valentina Matviyenko, Birleşmiş Milletler’e (BM), askeri blokların ve ittifakların faaliyetlerini net bir şekilde düzenleyen uluslararası hukuk hükümleriyle ilgili bir teklifin sunulması gerektiğini ifade etti.
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “NATO, agresif bir askeri bloktur. Kolektif Batı’nın üstünlüğünü sağlamak için insanlık dışı dahil hiçbir yöntemden çekinmiyor. Bu amaç uğruna her yola girerler” diye konuştu.
Matviyenko, “Çeşitli askeri blokların ve ittifakların dünya genelindeki eylemlerini hukuk yoluyla düzenlemenin, yani yasal koşulları yaratmanın zamanı geldiğini düşünüyorum. Böyle bir belge henüz ne BM ne de başka bir kuruluşta yok. Bu durum, askeri bloklara, başka fikirlere aldırmadan, başkalarının çıkarlarını dikkate almadan istediği gibi hareket etme fırsatını veriyor. Bize göre, böyle bir şeye ihtiyaç var. Bunu, parlamento düzeyinde de müzakere etmeye, teklif hazırlayarak bunu BM’ye sunmaya çalışacağız. Amaç, askeri blokların ve ittifakların faaliyetini net ve anlaşılır şekilde düzenleyecek uluslararası belgeler, uluslararası hukuk hükümleri olsun” ifadelerini kullandı.