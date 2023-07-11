https://sputniknews.com.tr/20230711/isvecten-turkiye-mesaji-gumruk-birliginin-guncellenmesini-destekliyoruz-1073422660.html

İsveç'ten Türkiye mesajı: Gümrük Birliği'nin güncellenmesini destekliyoruz

İsveç'ten Türkiye mesajı: Gümrük Birliği'nin güncellenmesini destekliyoruz

İsveç Başbakanı Kristersson, ülkesinin NATO üyeliği elde etmesiyle İttifak'a çok şey katabileceğini belirterek "Biz uzun vadeli olarak buradayız. Terörle... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T14:33+0300

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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Litexpo'ya gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı."İsveç'in NATO üyeliği konusunda dün çok önemli karar alıcı adımlar attık" diyen Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile çok iyi görüşmeler yaptıklarını belirtti.Kristersson, ülkesinin yaklaşık 200 yıllık bağlantısızlığının ardından artık ortak koruma altına girmek istediğini ifade ederek şunları kaydetti:Kristersson, ülkesinin AB ile Türkiye arasında yakın bağlar bulunmasından yana olduğunu vurgulayarak, "Şimdi ekonomik bağların geliştirilmesini, Gümrük Birliği'nin güncellenmesini, daha iyi vize düzenlemelerini destekliyoruz. Bu daha yakın işbirliği için verimli bir zemin oluşturacaktır" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230711/isvece-ab-sartli-nato-onayi-turkiyeye-ne-vize-serbestisi-verilir-ne-de-ab-uyeligi-gerceklesir-1073416850.html

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