https://sputniknews.com.tr/20230711/isvecten-turkiye-mesaji-gumruk-birliginin-guncellenmesini-destekliyoruz-1073422660.html
İsveç'ten Türkiye mesajı: Gümrük Birliği'nin güncellenmesini destekliyoruz
İsveç'ten Türkiye mesajı: Gümrük Birliği'nin güncellenmesini destekliyoruz
İsveç Başbakanı Kristersson, ülkesinin NATO üyeliği elde etmesiyle İttifak'a çok şey katabileceğini belirterek "Biz uzun vadeli olarak buradayız. Terörle... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T14:33+0300
2023-07-11T14:33+0300
2023-07-11T14:33+0300
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Litexpo'ya gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı."İsveç'in NATO üyeliği konusunda dün çok önemli karar alıcı adımlar attık" diyen Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile çok iyi görüşmeler yaptıklarını belirtti.Kristersson, ülkesinin yaklaşık 200 yıllık bağlantısızlığının ardından artık ortak koruma altına girmek istediğini ifade ederek şunları kaydetti:Kristersson, ülkesinin AB ile Türkiye arasında yakın bağlar bulunmasından yana olduğunu vurgulayarak, "Şimdi ekonomik bağların geliştirilmesini, Gümrük Birliği'nin güncellenmesini, daha iyi vize düzenlemelerini destekliyoruz. Bu daha yakın işbirliği için verimli bir zemin oluşturacaktır" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230711/isvece-ab-sartli-nato-onayi-turkiyeye-ne-vize-serbestisi-verilir-ne-de-ab-uyeligi-gerceklesir-1073416850.html
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türkiye, isveç, gümrük, destek, üyelik, nato, ab
İsveç'ten Türkiye mesajı: Gümrük Birliği'nin güncellenmesini destekliyoruz
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İsveç Başbakanı Kristersson, ülkesinin NATO üyeliği elde etmesiyle İttifak'a çok şey katabileceğini belirterek "Biz uzun vadeli olarak buradayız. Terörle mücadelede, organize suçla mücadelede kararlıyız" dedi.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Litexpo'ya gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"İsveç'in NATO üyeliği konusunda dün çok önemli karar alıcı adımlar attık" diyen Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile çok iyi görüşmeler yaptıklarını belirtti.
Kristersson, ülkesinin yaklaşık 200 yıllık bağlantısızlığının ardından artık ortak koruma altına girmek istediğini ifade ederek şunları kaydetti:
"Biz tüm NATO üyelerinin bilmesini istiyoruz ki; İsveç İttifak'a aynı zamanda güvenlik sağlayacaktır. Biz uzun vadeli olarak buradayız. Terörle mücadelede, organize suçla mücadelede kararlıyız. İsveç'in İttifak'a katabileceği çok şey var. Dün elde edilen sonuçtan çok memnunum. Şimdi onayların tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz."
Kristersson, ülkesinin AB ile Türkiye arasında yakın bağlar bulunmasından yana olduğunu vurgulayarak, "Şimdi ekonomik bağların geliştirilmesini, Gümrük Birliği'nin güncellenmesini, daha iyi vize düzenlemelerini destekliyoruz. Bu daha yakın işbirliği için verimli bir zemin oluşturacaktır" ifadesini kullandı.