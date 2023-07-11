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İran: Irak eylüle kadar terör gruplarına karşı sorumluluğunu yerine getirmezse saldırılara başlarız
İran: Irak eylüle kadar terör gruplarına karşı sorumluluğunu yerine getirmezse saldırılara başlarız
İran, Irak hükümetinin ülkenin kuzeyinde bulunan ayrılıkçı gruplara yönelik eylül ayına kadar harekete geçmemesi halinde bölgeye saldırılara yeniden... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
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İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Meşhed kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Irak'ın kuzeyinde İran'ın sınır güvenliğine tehdit oluşturan 'ayrılıkçı terör örgütleri' olduğunu söyledi.Önceki yıllarda bu örgütlere yönelik füze ve dronlarla saldırılar düzenlendiğini ancak Irak'ın bu örgütleri eylül ayına kadar silahsızlandıracağını taahhüt etmesinin ardından operasyonlara ara verdiklerini aktaran Bakıri, şöyle devam etti:İran, Irak'ın kuzeyinde yer alan Erbil kentindeki İKDP karargahına ve Süleymaniye'deki Komele örgütüne ait bir merkeze geçen yıl birkaç kez füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemişti.Tahran yönetimi, Eylül 2022'de Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı.İran tarafından 'terör örgütü' kabul edilen Komele ve İKDP yıllardır Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolünde bulunan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230601/iran-ile-ikbyden-valiler-ve-ust-duzey-heyetler-urumiye-kentinde-toplandi-1071907058.html
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ortadoğu, iran, irak, ikdp, irak kürdistan demokrat partisi (ikdp), ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), kürdistan, irak kürdistan bölgesel yönetimi, saldırı
ortadoğu, iran, irak, ikdp, irak kürdistan demokrat partisi (ikdp), ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), kürdistan, irak kürdistan bölgesel yönetimi, saldırı

İran: Irak eylüle kadar terör gruplarına karşı sorumluluğunu yerine getirmezse saldırılara başlarız

16:33 11.07.2023 (güncellendi: 16:52 11.07.2023)
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İran, Irak hükümetinin ülkenin kuzeyinde bulunan ayrılıkçı gruplara yönelik eylül ayına kadar harekete geçmemesi halinde bölgeye saldırılara yeniden başlayacağını açıkladı.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Meşhed kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Irak'ın kuzeyinde İran'ın sınır güvenliğine tehdit oluşturan 'ayrılıkçı terör örgütleri' olduğunu söyledi.
Önceki yıllarda bu örgütlere yönelik füze ve dronlarla saldırılar düzenlendiğini ancak Irak'ın bu örgütleri eylül ayına kadar silahsızlandıracağını taahhüt etmesinin ardından operasyonlara ara verdiklerini aktaran Bakıri, şöyle devam etti:
"Irak'ın taahhüt ettiği zamana kadar bekleyeceğiz. Irak hükümetinin sorumluluğunu yerine getireceğini umuyoruz. O zamana kadar bu gruplar silahsızlandırılmaz ya da (İran'a karşı) herhangi bir eylemde bulunulursa onlara yönelik operasyonlarımız kesinlikle çok daha şiddetli şekilde tekrarlanacaktır."
İran, Irak'ın kuzeyinde yer alan Erbil kentindeki İKDP karargahına ve Süleymaniye'deki Komele örgütüne ait bir merkeze geçen yıl birkaç kez füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemişti.
Tahran yönetimi, Eylül 2022'de Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı.
İran tarafından 'terör örgütü' kabul edilen Komele ve İKDP yıllardır Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolünde bulunan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
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1 Haziran , 23:28
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