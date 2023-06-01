https://sputniknews.com.tr/20230601/iran-ile-ikbyden-valiler-ve-ust-duzey-heyetler-urumiye-kentinde-toplandi-1071907058.html

İran ile IKBY'den valiler ve üst düzey heyetler Urumiye kentinde toplandı

İran ile IKBY'den valiler ve üst düzey heyetler Urumiye kentinde toplandı

İran ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) sınır valileri ve üst düzey heyetlerin katılımıyla İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Urumiye kentinde... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T23:28+0300

2023-06-01T23:28+0300

2023-06-01T23:28+0300

dünya

iran

ortadoğu

ikby

ikby

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066370429_29:0:658:354_1920x0_80_0_0_882c505d025e64142930da290d03ec5f.jpg

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran ve IKBY'nin sınır valileri ile iki taraftan üst düzey heyetler, Urumiye'deki toplantıda bir araya geldi.İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'nin de katıldığı toplantıda, İran'ın Batı Azerbaycan, Kürdistan ve Kirmanşah valileri ile IKBY'nin Erbil, Dohuk ve Süleymaniye valilerinin yanı sıra İran'ın Erbil Başkonsolosu Nasrullah Raşnudi, İran Gümrük Genel Müdürü Muhammed Rızvanifer ve bazı İranlı milletvekilleri de hazır bulundu.İki taraf arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, ithalat ve ihracatın kolaylaştırılması, sınır pazarlarının genişletilmesi ve ikili ilişkilerin derinleştirilmesiyle ilgili konuların ele alındığı toplantının cuma gününe kadar devam edeceği belirtildi.

iran

ikby

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, ortadoğu, ikby, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)