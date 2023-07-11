https://sputniknews.com.tr/20230711/ingiliz-medyasi-11-ulkeden-olusan-koalisyon-ukraynali-pilotlara-f-16-egitimi-verecek-1073439603.html

İngiliz medyası: 11 ülkeden oluşan koalisyon Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verecek

İngiliz medyası: 11 ülkeden oluşan koalisyon Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verecek

İngiliz gazetesi Financial Times, Batı’nın 11 ülkesinden oluşan bir grubun ağustos ayından itibaren Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçağı eğitimi vereceğini... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T22:19+0300

2023-07-11T22:19+0300

2023-07-11T22:19+0300

ukrayna krizi

f-16

ukrayna

eğitim

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Haberde, “Danimarka ve Hollanda savunma bakanları salı günü yaptığı açıklamada, 11 Batılı ülkeden oluşan bir koalisyonun Ukraynalı pilotlara ABD yapımı F-16'ların kullanımı konusunda eğitim vermeye ağustos ayında başlayacağını duyurdular” ifadesine yer verildi.Hollanda Savunma Bakanı Kaisa Ollongren, “Uçuşa hazırız” dedi.Eğitim Danimarka’da başlayacak. Taraflar, uzun vadeli eğitim programlarının hayata geçirilmesi için Romanya’da merkez oluşturacak.

https://sputniknews.com.tr/20230707/beyaz-saray-ukraynaya-f-16-verebiliriz-1073296655.html

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