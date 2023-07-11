https://sputniknews.com.tr/20230711/ingiliz-medyasi-11-ulkeden-olusan-koalisyon-ukraynali-pilotlara-f-16-egitimi-verecek-1073439603.html
İngiliz medyası: 11 ülkeden oluşan koalisyon Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verecek
İngiliz medyası: 11 ülkeden oluşan koalisyon Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verecek
İngiliz gazetesi Financial Times, Batı’nın 11 ülkesinden oluşan bir grubun ağustos ayından itibaren Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçağı eğitimi vereceğini... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T22:19+0300
2023-07-11T22:19+0300
2023-07-11T22:19+0300
ukrayna krizi
f-16
ukrayna
eğitim
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Haberde, “Danimarka ve Hollanda savunma bakanları salı günü yaptığı açıklamada, 11 Batılı ülkeden oluşan bir koalisyonun Ukraynalı pilotlara ABD yapımı F-16'ların kullanımı konusunda eğitim vermeye ağustos ayında başlayacağını duyurdular” ifadesine yer verildi.Hollanda Savunma Bakanı Kaisa Ollongren, “Uçuşa hazırız” dedi.Eğitim Danimarka’da başlayacak. Taraflar, uzun vadeli eğitim programlarının hayata geçirilmesi için Romanya’da merkez oluşturacak.
https://sputniknews.com.tr/20230707/beyaz-saray-ukraynaya-f-16-verebiliriz-1073296655.html
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f-16, ukrayna, eğitim
İngiliz medyası: 11 ülkeden oluşan koalisyon Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verecek
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İngiliz gazetesi Financial Times, Batı’nın 11 ülkesinden oluşan bir grubun ağustos ayından itibaren Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçağı eğitimi vereceğini yazdı.
Haberde, “Danimarka ve Hollanda savunma bakanları salı günü yaptığı açıklamada, 11 Batılı ülkeden oluşan bir koalisyonun Ukraynalı pilotlara ABD yapımı F-16'ların kullanımı konusunda eğitim vermeye ağustos ayında başlayacağını duyurdular” ifadesine yer verildi.
Hollanda Savunma Bakanı Kaisa Ollongren, “Uçuşa hazırız” dedi.
Eğitim Danimarka’da başlayacak. Taraflar, uzun vadeli eğitim programlarının hayata geçirilmesi için Romanya’da merkez oluşturacak.