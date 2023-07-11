https://sputniknews.com.tr/20230711/ingiliz-basini-zelenskiy-nato-liderlerini-sonuc-bildirgesini-degistirmeye-ikna-etmeye-calisiyor-1073430766.html
İngiliz basını: Zelenskiy, NATO liderlerini sonuç bildirgesini değiştirmeye ikna etmeye çalışıyor
İngiliz basını: Zelenskiy, NATO liderlerini sonuç bildirgesini değiştirmeye ikna etmeye çalışıyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta toplanan NATO ülkelerinin liderlerini zirvenin sonuç bildirgesinin yeniden... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T18:13+0300
2023-07-11T18:13+0300
2023-07-11T18:13+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
nato
sonuç bildirgesi
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İngiliz Guardian gazetesinin İttifak'taki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Ukrayna'nın bir an evvel NATO'ya alınmasını isteyen Zelenskiy, Vilnius'ta sert diplomasi izlemeye başladı.Zelenskiy'in NATO ülkelerinin Ukrayna'yı birliğe davet etmeye hazır olmamasından şikayetçi olduğunu yazan Guardian, Devlet Başkanı'nın NATO liderlerini üyelik konusunda bir takvim belirlememekle suçladığının altını çizdi.Zelenskiy'in Ukrayna'nın saygıyı hak ettiğini dile getirdiği belirtilirken NATO kaynakları, "Zelenskiy'in son dakikada, çarşamba günkü zirve sona ermeden önce sonuç bildirgesinin yeniden yazılmasını sağlamayı amaçlayan sert bir kamu diplomasisi yürüttüğüne inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230711/stoltenberg-ukraynayi-natoya-yaklastirma-konusunda-anlastik--1073430235.html
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vladimir zelenskiy, nato, sonuç bildirgesi
vladimir zelenskiy, nato, sonuç bildirgesi
İngiliz basını: Zelenskiy, NATO liderlerini sonuç bildirgesini değiştirmeye ikna etmeye çalışıyor
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta toplanan NATO ülkelerinin liderlerini zirvenin sonuç bildirgesinin yeniden yazılması konusunda ikna etmeye çalıştığı belirtildi.
İngiliz Guardian gazetesinin İttifak'taki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Ukrayna'nın bir an evvel NATO'ya alınmasını isteyen Zelenskiy, Vilnius'ta sert diplomasi izlemeye başladı.
Zelenskiy'in NATO ülkelerinin Ukrayna'yı birliğe davet etmeye hazır olmamasından şikayetçi olduğunu yazan Guardian, Devlet Başkanı'nın NATO liderlerini üyelik konusunda bir takvim belirlememekle suçladığının altını çizdi.
Zelenskiy'in Ukrayna'nın saygıyı hak ettiğini dile getirdiği belirtilirken NATO kaynakları, "Zelenskiy'in son dakikada, çarşamba günkü zirve sona ermeden önce sonuç bildirgesinin yeniden yazılmasını sağlamayı amaçlayan sert bir kamu diplomasisi yürüttüğüne inanıyoruz" ifadelerini kullandı.