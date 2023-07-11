https://sputniknews.com.tr/20230711/ingiliz-basini-zelenskiy-nato-liderlerini-sonuc-bildirgesini-degistirmeye-ikna-etmeye-calisiyor-1073430766.html

İngiliz basını: Zelenskiy, NATO liderlerini sonuç bildirgesini değiştirmeye ikna etmeye çalışıyor

İngiliz basını: Zelenskiy, NATO liderlerini sonuç bildirgesini değiştirmeye ikna etmeye çalışıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta toplanan NATO ülkelerinin liderlerini zirvenin sonuç bildirgesinin yeniden... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T18:13+0300

2023-07-11T18:13+0300

2023-07-11T18:13+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

nato

sonuç bildirgesi

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İngiliz Guardian gazetesinin İttifak'taki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Ukrayna'nın bir an evvel NATO'ya alınmasını isteyen Zelenskiy, Vilnius'ta sert diplomasi izlemeye başladı.Zelenskiy'in NATO ülkelerinin Ukrayna'yı birliğe davet etmeye hazır olmamasından şikayetçi olduğunu yazan Guardian, Devlet Başkanı'nın NATO liderlerini üyelik konusunda bir takvim belirlememekle suçladığının altını çizdi.Zelenskiy'in Ukrayna'nın saygıyı hak ettiğini dile getirdiği belirtilirken NATO kaynakları, "Zelenskiy'in son dakikada, çarşamba günkü zirve sona ermeden önce sonuç bildirgesinin yeniden yazılmasını sağlamayı amaçlayan sert bir kamu diplomasisi yürüttüğüne inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230711/stoltenberg-ukraynayi-natoya-yaklastirma-konusunda-anlastik--1073430235.html

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vladimir zelenskiy, nato, sonuç bildirgesi