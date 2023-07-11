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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230711/ingiliz-basini-zelenskiy-nato-liderlerini-sonuc-bildirgesini-degistirmeye-ikna-etmeye-calisiyor-1073430766.html
İngiliz basını: Zelenskiy, NATO liderlerini sonuç bildirgesini değiştirmeye ikna etmeye çalışıyor
İngiliz basını: Zelenskiy, NATO liderlerini sonuç bildirgesini değiştirmeye ikna etmeye çalışıyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta toplanan NATO ülkelerinin liderlerini zirvenin sonuç bildirgesinin yeniden... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T18:13+0300
2023-07-11T18:13+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
nato
sonuç bildirgesi
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İngiliz Guardian gazetesinin İttifak'taki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Ukrayna'nın bir an evvel NATO'ya alınmasını isteyen Zelenskiy, Vilnius'ta sert diplomasi izlemeye başladı.Zelenskiy'in NATO ülkelerinin Ukrayna'yı birliğe davet etmeye hazır olmamasından şikayetçi olduğunu yazan Guardian, Devlet Başkanı'nın NATO liderlerini üyelik konusunda bir takvim belirlememekle suçladığının altını çizdi.Zelenskiy'in Ukrayna'nın saygıyı hak ettiğini dile getirdiği belirtilirken NATO kaynakları, "Zelenskiy'in son dakikada, çarşamba günkü zirve sona ermeden önce sonuç bildirgesinin yeniden yazılmasını sağlamayı amaçlayan sert bir kamu diplomasisi yürüttüğüne inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230711/stoltenberg-ukraynayi-natoya-yaklastirma-konusunda-anlastik--1073430235.html
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vladimir zelenskiy, nato, sonuç bildirgesi
vladimir zelenskiy, nato, sonuç bildirgesi

İngiliz basını: Zelenskiy, NATO liderlerini sonuç bildirgesini değiştirmeye ikna etmeye çalışıyor

18:13 11.07.2023
© AFP 2023 / ROBIN VAN LONKHUIJSENVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
© AFP 2023 / ROBIN VAN LONKHUIJSEN
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta toplanan NATO ülkelerinin liderlerini zirvenin sonuç bildirgesinin yeniden yazılması konusunda ikna etmeye çalıştığı belirtildi.
İngiliz Guardian gazetesinin İttifak'taki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Ukrayna'nın bir an evvel NATO'ya alınmasını isteyen Zelenskiy, Vilnius'ta sert diplomasi izlemeye başladı.

Zelenskiy'in NATO ülkelerinin Ukrayna'yı birliğe davet etmeye hazır olmamasından şikayetçi olduğunu yazan Guardian, Devlet Başkanı'nın NATO liderlerini üyelik konusunda bir takvim belirlememekle suçladığının altını çizdi.

Zelenskiy'in Ukrayna'nın saygıyı hak ettiğini dile getirdiği belirtilirken NATO kaynakları, "Zelenskiy'in son dakikada, çarşamba günkü zirve sona ermeden önce sonuç bildirgesinin yeniden yazılmasını sağlamayı amaçlayan sert bir kamu diplomasisi yürüttüğüne inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
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