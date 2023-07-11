https://sputniknews.com.tr/20230711/hastaneden-kacan-psikiyatri-hastasi-her-yerde-araniyor-1073403282.html
Hastaneden kaçan psikiyatri hastası her yerde aranıyor
Hastaneden kaçan psikiyatri hastası her yerde aranıyor
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne tedavi için getirilen bir psikiyatri hastası hastaneden kaçtı. Hastanın bulunması için çalışmalar sürüyor. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T09:14+0300
2023-07-11T09:14+0300
2023-07-11T09:14+0300
türkiye
hastane
kaçış
psikiyatri
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Tedavi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen 25 yaşındaki S.S. isimli erkek hasta, sabaha karşı hastaneden kaçtı.Bir süre sonra hastanın kaçtığını fark eden görevliler polis ekiplerinden yardım istedi.Firari hastanın rahatsızlığı dolayısıyla zaman zaman çevreye zarar verdiği ve karşılaştığı insanlara da şiddet uyguladığı belirtiliyor.Polisler, Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüs ve Zafer Mahallesi ve Aytepe civarında hastayı arıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230707/yuruyen-merdivende-kaza-merdiven-bosluguna-dustu-1073283743.html
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hastane, kaçış, psikiyatri
hastane, kaçış, psikiyatri
Hastaneden kaçan psikiyatri hastası her yerde aranıyor
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne tedavi için getirilen bir psikiyatri hastası hastaneden kaçtı. Hastanın bulunması için çalışmalar sürüyor.
Tedavi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen 25 yaşındaki S.S. isimli erkek hasta, sabaha karşı hastaneden kaçtı.
Bir süre sonra hastanın kaçtığını fark eden görevliler polis ekiplerinden yardım istedi.
Firari hastanın rahatsızlığı dolayısıyla zaman zaman çevreye zarar verdiği ve karşılaştığı insanlara da şiddet uyguladığı belirtiliyor.
Polisler, Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüs ve Zafer Mahallesi ve Aytepe civarında hastayı arıyor.