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Hastaneden kaçan psikiyatri hastası her yerde aranıyor
Hastaneden kaçan psikiyatri hastası her yerde aranıyor
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne tedavi için getirilen bir psikiyatri hastası hastaneden kaçtı. Hastanın bulunması için çalışmalar sürüyor. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
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Tedavi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen 25 yaşındaki S.S. isimli erkek hasta, sabaha karşı hastaneden kaçtı.Bir süre sonra hastanın kaçtığını fark eden görevliler polis ekiplerinden yardım istedi.Firari hastanın rahatsızlığı dolayısıyla zaman zaman çevreye zarar verdiği ve karşılaştığı insanlara da şiddet uyguladığı belirtiliyor.Polisler, Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüs ve Zafer Mahallesi ve Aytepe civarında hastayı arıyor.
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hastane, kaçış, psikiyatri
hastane, kaçış, psikiyatri

Hastaneden kaçan psikiyatri hastası her yerde aranıyor

09:14 11.07.2023
© İHA / GÜLDEMET KIZIL-AW931954ADÜ
ADÜ - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
© İHA / GÜLDEMET KIZIL-AW931954
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne tedavi için getirilen bir psikiyatri hastası hastaneden kaçtı. Hastanın bulunması için çalışmalar sürüyor.
Tedavi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen 25 yaşındaki S.S. isimli erkek hasta, sabaha karşı hastaneden kaçtı.
Bir süre sonra hastanın kaçtığını fark eden görevliler polis ekiplerinden yardım istedi.
Firari hastanın rahatsızlığı dolayısıyla zaman zaman çevreye zarar verdiği ve karşılaştığı insanlara da şiddet uyguladığı belirtiliyor.
Polisler, Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüs ve Zafer Mahallesi ve Aytepe civarında hastayı arıyor.
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