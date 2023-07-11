https://sputniknews.com.tr/20230711/hastaneden-kacan-psikiyatri-hastasi-her-yerde-araniyor-1073403282.html

Hastaneden kaçan psikiyatri hastası her yerde aranıyor

Hastaneden kaçan psikiyatri hastası her yerde aranıyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne tedavi için getirilen bir psikiyatri hastası hastaneden kaçtı. Hastanın bulunması için çalışmalar sürüyor. 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T09:14+0300

2023-07-11T09:14+0300

2023-07-11T09:14+0300

türkiye

hastane

kaçış

psikiyatri

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Tedavi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen 25 yaşındaki S.S. isimli erkek hasta, sabaha karşı hastaneden kaçtı.Bir süre sonra hastanın kaçtığını fark eden görevliler polis ekiplerinden yardım istedi.Firari hastanın rahatsızlığı dolayısıyla zaman zaman çevreye zarar verdiği ve karşılaştığı insanlara da şiddet uyguladığı belirtiliyor.Polisler, Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüs ve Zafer Mahallesi ve Aytepe civarında hastayı arıyor.

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hastane, kaçış, psikiyatri