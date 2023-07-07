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Yürüyen merdivende kaza: Merdiven boşluğuna düştü
Yürüyen merdivende kaza: Merdiven boşluğuna düştü
İzmir'in Konak ilçesinde banliyö trenine binmek için yürüyen merdivene binen yaşlı adam, merdiven boşluğuna düştü. Yaralandığı öğrenilen kişi, kurtarıldıktan... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T15:22+0300
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türkiye
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yürüyen merdiven
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İsmi öğrenilemeyen 70 yaşlarındaki bir kişi, yürüyen merdivenle perona çıkarken bir anda dengesini kaybedip düştü. Yürüyen merdivenlerin kenarında bulunan boşluğa düşen adamı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düştüğü merdiven boşluğundan çıkartılan yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230608/guney-korede-yuruyen-merdiven-ters-yone-hareket-etti-14-yarali-1072178392.html
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izmir, yürüyen merdiven, konak
izmir, yürüyen merdiven, konak

Yürüyen merdivende kaza: Merdiven boşluğuna düştü

15:22 07.07.2023
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİYürüyen merdivende kaza: Merdiven boşluğuna düştü
Yürüyen merdivende kaza: Merdiven boşluğuna düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ
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İzmir'in Konak ilçesinde banliyö trenine binmek için yürüyen merdivene binen yaşlı adam, merdiven boşluğuna düştü. Yaralandığı öğrenilen kişi, kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
İsmi öğrenilemeyen 70 yaşlarındaki bir kişi, yürüyen merdivenle perona çıkarken bir anda dengesini kaybedip düştü.
Yürüyen merdivenlerin kenarında bulunan boşluğa düşen adamı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düştüğü merdiven boşluğundan çıkartılan yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Güney Kore'de yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: 14 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
DÜNYA
Güney Kore'de yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: 14 yaralı
8 Haziran , 13:31
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