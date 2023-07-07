https://sputniknews.com.tr/20230707/yuruyen-merdivende-kaza-merdiven-bosluguna-dustu-1073283743.html

Yürüyen merdivende kaza: Merdiven boşluğuna düştü

Yürüyen merdivende kaza: Merdiven boşluğuna düştü

İzmir'in Konak ilçesinde banliyö trenine binmek için yürüyen merdivene binen yaşlı adam, merdiven boşluğuna düştü. Yaralandığı öğrenilen kişi, kurtarıldıktan... 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T15:22+0300

2023-07-07T15:22+0300

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türkiye

izmir

yürüyen merdiven

konak

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İsmi öğrenilemeyen 70 yaşlarındaki bir kişi, yürüyen merdivenle perona çıkarken bir anda dengesini kaybedip düştü. Yürüyen merdivenlerin kenarında bulunan boşluğa düşen adamı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düştüğü merdiven boşluğundan çıkartılan yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230608/guney-korede-yuruyen-merdiven-ters-yone-hareket-etti-14-yarali-1072178392.html

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