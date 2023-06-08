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https://sputniknews.com.tr/20230608/guney-korede-yuruyen-merdiven-ters-yone-hareket-etti-14-yarali-1072178392.html
Güney Kore'de yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: 14 yaralı
Güney Kore'de yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: 14 yaralı
Güney Kore'nin Seongnam kentinde bir metro istasyonunda yürüyen merdivenin arızalanarak aniden ters yöne hareket etmesi sonucu dengelerini kaybederek düşen 14... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T13:31+0300
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dünya
yürüyen merdiven
metro
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Güney Kore'nin güneydoğusundaki Seongnam şehrinde bulunan Sunae Metro İstasyonu'nda sabah saatlerinde arızalanan yürüyen merdiven ters yöne hareket etti. Aniden yön değiştiren merdivende bulunan yolcular, dengelerini kaybederek merdivenden yuvarlandı. O anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansırken, 14 kişinin yaralandığı açıklandı.
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Güney Kore'de yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: 14 yaralı
Güney Kore'de yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: 14 yaralı
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yürüyen merdiven, metro, kamera, video, видео
yürüyen merdiven, metro, kamera, video, видео

Güney Kore'de yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: 14 yaralı

13:31 08.06.2023 (güncellendi: 13:35 08.06.2023)
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Güney Kore'nin Seongnam kentinde bir metro istasyonunda yürüyen merdivenin arızalanarak aniden ters yöne hareket etmesi sonucu dengelerini kaybederek düşen 14 kişi yaralandı.
Güney Kore'nin güneydoğusundaki Seongnam şehrinde bulunan Sunae Metro İstasyonu'nda sabah saatlerinde arızalanan yürüyen merdiven ters yöne hareket etti.
Aniden yön değiştiren merdivende bulunan yolcular, dengelerini kaybederek merdivenden yuvarlandı.
O anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansırken, 14 kişinin yaralandığı açıklandı.
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