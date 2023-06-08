https://sputniknews.com.tr/20230608/guney-korede-yuruyen-merdiven-ters-yone-hareket-etti-14-yarali-1072178392.html
Güney Kore'de yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: 14 yaralı
Güney Kore'de yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: 14 yaralı
Güney Kore'nin Seongnam kentinde bir metro istasyonunda yürüyen merdivenin arızalanarak aniden ters yöne hareket etmesi sonucu dengelerini kaybederek düşen 14... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T13:31+0300
2023-06-08T13:31+0300
2023-06-08T13:35+0300
dünya
yürüyen merdiven
metro
kamera
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072178237_0:110:1526:968_1920x0_80_0_0_a6c7a9678fe5714db301d5e6a9986b9c.png
Güney Kore'nin güneydoğusundaki Seongnam şehrinde bulunan Sunae Metro İstasyonu'nda sabah saatlerinde arızalanan yürüyen merdiven ters yöne hareket etti. Aniden yön değiştiren merdivende bulunan yolcular, dengelerini kaybederek merdivenden yuvarlandı. O anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansırken, 14 kişinin yaralandığı açıklandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072178237_45:0:1482:1078_1920x0_80_0_0_fbb83c94e3a5dabbb84e569219556681.png
Güney Kore'de yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: 14 yaralı
Güney Kore'de yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: 14 yaralı
2023-06-08T13:31+0300
true
PT0M44S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yürüyen merdiven, metro, kamera, video, видео
yürüyen merdiven, metro, kamera, video, видео
Güney Kore'de yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: 14 yaralı
13:31 08.06.2023 (güncellendi: 13:35 08.06.2023) Abone ol
Güney Kore'nin Seongnam kentinde bir metro istasyonunda yürüyen merdivenin arızalanarak aniden ters yöne hareket etmesi sonucu dengelerini kaybederek düşen 14 kişi yaralandı.
Güney Kore'nin güneydoğusundaki Seongnam şehrinde bulunan Sunae Metro İstasyonu'nda sabah saatlerinde arızalanan yürüyen merdiven ters yöne hareket etti.
Aniden yön değiştiren merdivende bulunan yolcular, dengelerini kaybederek merdivenden yuvarlandı.
O anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansırken, 14 kişinin yaralandığı açıklandı.