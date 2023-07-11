https://sputniknews.com.tr/20230711/everest-dagindan-donen-ve-6-kisiyi-tasiyan-helikopter-radardan-kayboldu-1073405565.html
Everest Dağı'ndan dönen helikopter radardan kayboldu: En az 5 ölü
Everest Dağı'ndan dönen helikopter radardan kayboldu: En az 5 ölü
Nepal'de Everest Dağı bölgesinde 6 kişiyi taşıyan helikopterle irtibatın kesildiği bildirildi. Helikopterdeki 5 turistin öldüğü bildirildi. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T10:51+0300
2023-07-11T10:51+0300
2023-07-11T11:00+0300
dünya
everest
asya & pasifik
nepal
katmandu
helikopter
radar
kayıp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103920/61/1039206183_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba29405b59cdf49455e2a8662177c52e.jpg
Everest Zirvesi'nden başkent Katmandu'ya dönüş yolculuğunda radardan kaybolan helikopterin pilot ile 5 yabancı turist taşıdığı kaydedildi.Yetkililer, olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterin uçuş güzergahında değişiklikler yapıldığını belirtti.İrtibatın kesildiği helikopterdeki 6 kişi için arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sonucunda 5 turistin hayatını kaybettiği bildirildi.Muson döneminde dağlara yapılan uçuşlara ara veriliyorBölgede, muson döneminde uçuşların ertelenmesi ve güzergahın değiştirilmesinin yaygın olduğu biliniyor.Everest Zirvesi'nde görüş mesafesinin azalması, muson yağmurları ve hava muhalefeti sebebiyle mayısta bölgede dağcılık sezonunu sonlandı ve yaz aylarında dağlara nadiren uçuş düzenleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230609/everest-dagindaki-dagci-olumleri-son-yillarin-en-yuksek-seviyesine-ulasti-1072234608.html
everest
nepal
katmandu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103920/61/1039206183_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_c44134bdd3412f4e9e31ff6619874a3c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
everest, asya & pasifik, nepal, katmandu, helikopter, radar, kayıp
everest, asya & pasifik, nepal, katmandu, helikopter, radar, kayıp
Everest Dağı'ndan dönen helikopter radardan kayboldu: En az 5 ölü
10:51 11.07.2023 (güncellendi: 11:00 11.07.2023) Abone ol
Nepal'de Everest Dağı bölgesinde 6 kişiyi taşıyan helikopterle irtibatın kesildiği bildirildi. Helikopterdeki 5 turistin öldüğü bildirildi.
Everest Zirvesi'nden başkent Katmandu'ya dönüş yolculuğunda radardan kaybolan helikopterin pilot ile 5 yabancı turist taşıdığı kaydedildi.
Yetkililer, olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterin uçuş güzergahında değişiklikler yapıldığını belirtti.
İrtibatın kesildiği helikopterdeki 6 kişi için arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sonucunda 5 turistin hayatını kaybettiği bildirildi.
Muson döneminde dağlara yapılan uçuşlara ara veriliyor
Bölgede, muson döneminde uçuşların ertelenmesi ve güzergahın değiştirilmesinin yaygın olduğu biliniyor.
Everest Zirvesi'nde görüş mesafesinin azalması, muson yağmurları ve hava muhalefeti sebebiyle mayısta bölgede dağcılık sezonunu sonlandı ve yaz aylarında dağlara nadiren uçuş düzenleniyor.