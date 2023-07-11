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SON DAKİKA | Bahçeli'den emekli maaşlarına zam çağrısı: Yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır
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Everest Dağı'ndan dönen helikopter radardan kayboldu: En az 5 ölü
Everest Dağı'ndan dönen helikopter radardan kayboldu: En az 5 ölü
Nepal'de Everest Dağı bölgesinde 6 kişiyi taşıyan helikopterle irtibatın kesildiği bildirildi. Helikopterdeki 5 turistin öldüğü bildirildi. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
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Everest Zirvesi'nden başkent Katmandu'ya dönüş yolculuğunda radardan kaybolan helikopterin pilot ile 5 yabancı turist taşıdığı kaydedildi.Yetkililer, olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterin uçuş güzergahında değişiklikler yapıldığını belirtti.İrtibatın kesildiği helikopterdeki 6 kişi için arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sonucunda 5 turistin hayatını kaybettiği bildirildi.Muson döneminde dağlara yapılan uçuşlara ara veriliyorBölgede, muson döneminde uçuşların ertelenmesi ve güzergahın değiştirilmesinin yaygın olduğu biliniyor.Everest Zirvesi'nde görüş mesafesinin azalması, muson yağmurları ve hava muhalefeti sebebiyle mayısta bölgede dağcılık sezonunu sonlandı ve yaz aylarında dağlara nadiren uçuş düzenleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230609/everest-dagindaki-dagci-olumleri-son-yillarin-en-yuksek-seviyesine-ulasti-1072234608.html
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everest, asya & pasifik, nepal, katmandu, helikopter, radar, kayıp
everest, asya & pasifik, nepal, katmandu, helikopter, radar, kayıp

Everest Dağı'ndan dönen helikopter radardan kayboldu: En az 5 ölü

10:51 11.07.2023 (güncellendi: 11:00 11.07.2023)
© AFP 2023 / Prakash MathemaВо время трекинга к базовому лагерю Эвереста
Во время трекинга к базовому лагерю Эвереста - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
© AFP 2023 / Prakash Mathema
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Nepal'de Everest Dağı bölgesinde 6 kişiyi taşıyan helikopterle irtibatın kesildiği bildirildi. Helikopterdeki 5 turistin öldüğü bildirildi.
Everest Zirvesi'nden başkent Katmandu'ya dönüş yolculuğunda radardan kaybolan helikopterin pilot ile 5 yabancı turist taşıdığı kaydedildi.
Yetkililer, olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterin uçuş güzergahında değişiklikler yapıldığını belirtti.
İrtibatın kesildiği helikopterdeki 6 kişi için arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sonucunda 5 turistin hayatını kaybettiği bildirildi.

Muson döneminde dağlara yapılan uçuşlara ara veriliyor

Bölgede, muson döneminde uçuşların ertelenmesi ve güzergahın değiştirilmesinin yaygın olduğu biliniyor.
Everest Zirvesi'nde görüş mesafesinin azalması, muson yağmurları ve hava muhalefeti sebebiyle mayısta bölgede dağcılık sezonunu sonlandı ve yaz aylarında dağlara nadiren uçuş düzenleniyor.
Everest Dağı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
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Everest Dağı'ndaki dağcı ölümleri son yılların en yüksek seviyesine ulaştı
9 Haziran , 18:04
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