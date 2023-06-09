https://sputniknews.com.tr/20230609/everest-dagindaki-dagci-olumleri-son-yillarin-en-yuksek-seviyesine-ulasti-1072234608.html

Everest Dağı'ndaki dağcı ölümleri son yılların en yüksek seviyesine ulaştı

Everest Dağı'ndaki dağcı ölümleri son yılların en yüksek seviyesine ulaştı

Everest Dağı'nda bahar ayı tırmanışlarında bu yıl 12 kişi yaşamını yitirirken, 5 dağcının hala kayıp olması bu yılı en ölümcül sezonlardan biri haline getirdi. 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T18:04+0300

2023-06-09T18:04+0300

2023-06-09T18:04+0300

yaşam

everest dağı

ölüm

dağcılık

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BBC'nin haberine göre, Avustralyalı 40 yaşındaki Dağcı Jason Kennison'ın hayalini gerçekleştirmek için tırmandığı Everest Dağı'ndan inerken oksijen yetersizliği nedeniyle 21 Mayıs'ta hayatını kaybetmesi, son zamanlarda dağda yaşanan ölümleri akla getirdi.Uzmanlar, tırmanıştan önce kazaları önlemek ve zorlu koşullarda hayatta kalmak için titiz bir hazırlık yapmak gerektiğini ifade ediyor.Son yılların "en ölümcül" dönemi olarak görülen bahar tırmanış sezonunda 12 kişinin öldüğü teyit edilirken, 5 dağcıdan ise hala haber alınamıyor.Söz konusu ölüm rakamları, şimdiden son dönemlerin en ölümcül yılı olarak kabul edilen 2019'daki 11 ölümü aştı.Bu sene meydana gelen ölümler, Everest’te süreğen haline gelen buzdan kayma ve yüksek irtifa ve rakımlarda oksijen yetersizliğine bağlı nedenlerle meydana geldi.İklim değişikliğinin etkileri endişe yaratıyorÖte yandan, iklim değişikliğinin dağda yarattığı etkilere dair endişeler de gündeme geldi.Yüksek sıcaklıkların buzulların erimesine ve göllerin oluşmasına neden olması, dağcılara zor anlar yaşatıyor.Uzmanlar, iklim değişikliği nedeniyle Everest'in bulunduğu Tibet Platosu'nda sıcaklıkların 40 yılda yaklaşık 2 derecenin üstünde arttığını kaydetti.'Everest turizmi' eleştiriliyorNepal'de "Everest turizmi" en büyük gelir kaynağı olarak görülüyor.Everest'in zirvesine tırmanmak istenen yabancı dağcılar, izin için verdikleri 11 bin dolara ek olarak, gaz, yiyecek, rehberler ve yerel ziyaretler dahil olmak üzere en az 26 bin 700 dolar harcıyor.Yerel halk, dağda kalabalıktan dolayı adeta "trafik" oluştuğunu öne sürerek 11 bin dolar ödeyen herkesin zirveye çıkmasına izin verdiği için hükümeti eleştiriyor.Uzmanlar, titiz bir hazırlığın önemini vurguluyorYüksek irtifalar, vücudun aşırı sıvı üretmesi sonucunda akciğer ve beyinde şişmeye neden olarak yorgunluğa, nefes darlığına ve koordinasyon sorunlarına yol açabilir.Uzmanlar, kazaları önlemek ve zorlu koşullarda hayatta kalmak için öncesinden titiz bir çalışma yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

https://sputniknews.com.tr/20211108/everest-daginda-kaybolan-uc-fransiz-dagcinin-cesedine-ulasildi--1050590797.html

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