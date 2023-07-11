https://sputniknews.com.tr/20230711/eski-cia-analisti-ukraynayi-cephane-eksikligi-nedeniyle-kisin-buyuk-bir-yenilgi-bekliyor-1073437603.html
Eski CIA analisti: Ukrayna'yı cephane eksikliği nedeniyle kışın büyük bir yenilgi bekliyor
Eski CIA analisti: Ukrayna'yı cephane eksikliği nedeniyle kışın büyük bir yenilgi bekliyor
Eski CIA analisti Larry Johnson, ABD'nin Kiev için yakın gelecekte yeterince mermi üretemeyeceğini, Ukrayna ordusunu cephane eksikliği nedeniyle büyük bir... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T21:44+0300
2023-07-11T21:44+0300
2023-07-11T21:44+0300
ukrayna krizi
ukrayna
abd
mühimmat deposu
mühimmat
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Eski CIA analisti Larry Johnson, Youtube’daki Judging Freedom kanalına verdiği demeçte, ağır kayıplar, cephane eksikliği ve Batı'nın gerekli miktarda mühimmat tedarik edememesi nedeniyle Ukrayna ordusunu kış aylarında ağır bir yenilginin beklediğini söyledi.Johnson, “Aralık ayından sonra Ukrayna'ya ne olacağı tartışmalı bir konu çünkü bu tür personel ve ekipman kayıplarıyla savaşa devam etme şansı yok” dedi.Ukrayna ordusunun topçu mühimmatının tükenmek üzere olduğuna dikkat çeken uzman, “ABD, öngörülebilir bir gelecekte Ukrayna için yeterli mühimmat üretemeyecek ve misket bombalarının tedariki de Ukraynalıların topçu mühimmatının bitmekte olmasından kaynaklanıyor. Elimizde (ABD) kalan tek şey depolardaki eski mühimmat” diye konuştu.7 Temmuz'da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin BM'nin kullanımına karşı çıktığı misket bombalarını Ukrayna'ya göndermeye karar verdiğini ve Kiev'in Washington'a bu tür mühimmatları kullanırken sivillere yönelik riskleri en aza indirmek için yazılı garantiler verdiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230711/soygu-ukrayna-4-haziranda-karsi-saldiriya-basladigindan-beri-26-binden-fazla-askerini-yitirdi-1073430901.html
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ukrayna, abd, mühimmat deposu, mühimmat
ukrayna, abd, mühimmat deposu, mühimmat
Eski CIA analisti: Ukrayna'yı cephane eksikliği nedeniyle kışın büyük bir yenilgi bekliyor
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Eski CIA analisti Larry Johnson, ABD'nin Kiev için yakın gelecekte yeterince mermi üretemeyeceğini, Ukrayna ordusunu cephane eksikliği nedeniyle büyük bir yenilginin beklediğini söyledi.
Eski CIA analisti Larry Johnson, Youtube’daki Judging Freedom kanalına verdiği demeçte, ağır kayıplar, cephane eksikliği ve Batı'nın gerekli miktarda mühimmat tedarik edememesi nedeniyle Ukrayna ordusunu kış aylarında ağır bir yenilginin beklediğini söyledi.
Johnson, “Aralık ayından sonra Ukrayna'ya ne olacağı tartışmalı bir konu çünkü bu tür personel ve ekipman kayıplarıyla savaşa devam etme şansı yok” dedi.
Ukrayna ordusunun topçu mühimmatının tükenmek üzere olduğuna dikkat çeken uzman, “ABD, öngörülebilir bir gelecekte Ukrayna için yeterli mühimmat üretemeyecek ve misket bombalarının tedariki de Ukraynalıların topçu mühimmatının bitmekte olmasından kaynaklanıyor. Elimizde (ABD) kalan tek şey depolardaki eski mühimmat” diye konuştu.
7 Temmuz'da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin BM'nin kullanımına karşı çıktığı misket bombalarını Ukrayna'ya göndermeye karar verdiğini ve Kiev'in Washington'a bu tür mühimmatları kullanırken sivillere yönelik riskleri en aza indirmek için yazılı garantiler verdiğini duyurmuştu.