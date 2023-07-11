https://sputniknews.com.tr/20230711/eski-cia-analisti-ukraynayi-cephane-eksikligi-nedeniyle-kisin-buyuk-bir-yenilgi-bekliyor-1073437603.html

Eski CIA analisti: Ukrayna'yı cephane eksikliği nedeniyle kışın büyük bir yenilgi bekliyor

Eski CIA analisti: Ukrayna'yı cephane eksikliği nedeniyle kışın büyük bir yenilgi bekliyor

Eski CIA analisti Larry Johnson, ABD'nin Kiev için yakın gelecekte yeterince mermi üretemeyeceğini, Ukrayna ordusunu cephane eksikliği nedeniyle büyük bir... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T21:44+0300

2023-07-11T21:44+0300

2023-07-11T21:44+0300

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mühimmat deposu

mühimmat

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Eski CIA analisti Larry Johnson, Youtube’daki Judging Freedom kanalına verdiği demeçte, ağır kayıplar, cephane eksikliği ve Batı'nın gerekli miktarda mühimmat tedarik edememesi nedeniyle Ukrayna ordusunu kış aylarında ağır bir yenilginin beklediğini söyledi.Johnson, “Aralık ayından sonra Ukrayna'ya ne olacağı tartışmalı bir konu çünkü bu tür personel ve ekipman kayıplarıyla savaşa devam etme şansı yok” dedi.Ukrayna ordusunun topçu mühimmatının tükenmek üzere olduğuna dikkat çeken uzman, “ABD, öngörülebilir bir gelecekte Ukrayna için yeterli mühimmat üretemeyecek ve misket bombalarının tedariki de Ukraynalıların topçu mühimmatının bitmekte olmasından kaynaklanıyor. Elimizde (ABD) kalan tek şey depolardaki eski mühimmat” diye konuştu.7 Temmuz'da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin BM'nin kullanımına karşı çıktığı misket bombalarını Ukrayna'ya göndermeye karar verdiğini ve Kiev'in Washington'a bu tür mühimmatları kullanırken sivillere yönelik riskleri en aza indirmek için yazılı garantiler verdiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230711/soygu-ukrayna-4-haziranda-karsi-saldiriya-basladigindan-beri-26-binden-fazla-askerini-yitirdi-1073430901.html

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