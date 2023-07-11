https://sputniknews.com.tr/20230711/soygu-ukrayna-4-haziranda-karsi-saldiriya-basladigindan-beri-26-binden-fazla-askerini-yitirdi-1073430901.html

Şoygu: Ukrayna, 4 Haziran'da karşı saldırıya başladığından beri 26 binden fazla askerini yitirdi

Şoygu: Ukrayna, 4 Haziran'da karşı saldırıya başladığından beri 26 binden fazla askerini yitirdi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 4 Haziran'da karşı saldırıya başlayan Ukrayna ordusunun o tarihten bu yana 26 binden fazla asker ve 3 bin askeri teçhizatını... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T18:18+0300

2023-07-11T18:18+0300

2023-07-11T18:36+0300

sergey şoygu

son dakika

ukrayna krizi

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1c/1070312508_0:0:3080:1733_1920x0_80_0_0_9cc830fc99a848ba36f994d51ef1b03f.jpg

Özel askeri harekata ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Rusya Savunma Bakanı Şoygu, sahadaki son durum hakkında bilgi verdi.Ukrayna tarafının karşı saldırı konusunu çok ciddi şekilde 'körüklediğini ve ısıttığını', buna bağlı olarak dünyanın üçte birinin geniş biçimde reklamı yapılan ve ilan edilen, 'stratejik' olarak nitelenen karşı saldırının sonuçlarını görmek için 11 Temmuz'da Vilnius'taki NATO Zirvesi'nin başlamasını beklediği algısının oluştuğunu belirten Şoygu, "Sonuç olarak NATO Zirvesi'ne neyle gittiler? 4 Haziran'dan beri düşmanın kayıpları, 26 binden fazla asker ve 3 bin askeri teçhizat oldu" ifadelerini kullandı.Rus hava sistemlerinin 4 Haziran'dan beri 176 ABD yapımı HIMARS mermisi, 27 İngiltere yapımı Storm Shadow füzesi ve 483 İHA düşürdüğünü bildiren Şoygu, bunun yanında 914 özel askeri araç, 2 füze kompleksi, 25 çok namlulu roketatar sistemi, 43 ABD yapımı M777 topçu sistemi ile ABD, Fransa ve Polonya'nın gönderdiği 46 kundak motorlu topçu düzeneği de dahil 403 top ve havan silahının imha edildiğinin altını çizdi.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey şoygu, son dakika, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı