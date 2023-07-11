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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230711/soygu-ukrayna-4-haziranda-karsi-saldiriya-basladigindan-beri-26-binden-fazla-askerini-yitirdi-1073430901.html
Şoygu: Ukrayna, 4 Haziran'da karşı saldırıya başladığından beri 26 binden fazla askerini yitirdi
Şoygu: Ukrayna, 4 Haziran'da karşı saldırıya başladığından beri 26 binden fazla askerini yitirdi
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 4 Haziran'da karşı saldırıya başlayan Ukrayna ordusunun o tarihten bu yana 26 binden fazla asker ve 3 bin askeri teçhizatını... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T18:18+0300
2023-07-11T18:36+0300
sergey şoygu
son dakika
ukrayna krizi
ukrayna krizi
rusya
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Özel askeri harekata ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Rusya Savunma Bakanı Şoygu, sahadaki son durum hakkında bilgi verdi.Ukrayna tarafının karşı saldırı konusunu çok ciddi şekilde 'körüklediğini ve ısıttığını', buna bağlı olarak dünyanın üçte birinin geniş biçimde reklamı yapılan ve ilan edilen, 'stratejik' olarak nitelenen karşı saldırının sonuçlarını görmek için 11 Temmuz'da Vilnius'taki NATO Zirvesi'nin başlamasını beklediği algısının oluştuğunu belirten Şoygu, "Sonuç olarak NATO Zirvesi'ne neyle gittiler? 4 Haziran'dan beri düşmanın kayıpları, 26 binden fazla asker ve 3 bin askeri teçhizat oldu" ifadelerini kullandı.Rus hava sistemlerinin 4 Haziran'dan beri 176 ABD yapımı HIMARS mermisi, 27 İngiltere yapımı Storm Shadow füzesi ve 483 İHA düşürdüğünü bildiren Şoygu, bunun yanında 914 özel askeri araç, 2 füze kompleksi, 25 çok namlulu roketatar sistemi, 43 ABD yapımı M777 topçu sistemi ile ABD, Fransa ve Polonya'nın gönderdiği 46 kundak motorlu topçu düzeneği de dahil 403 top ve havan silahının imha edildiğinin altını çizdi.
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sergey şoygu, son dakika, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı
sergey şoygu, son dakika, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı

Şoygu: Ukrayna, 4 Haziran'da karşı saldırıya başladığından beri 26 binden fazla askerini yitirdi

18:18 11.07.2023 (güncellendi: 18:36 11.07.2023)
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 4 Haziran'da karşı saldırıya başlayan Ukrayna ordusunun o tarihten bu yana 26 binden fazla asker ve 3 bin askeri teçhizatını yitirdiğini vurguladı.
Özel askeri harekata ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Rusya Savunma Bakanı Şoygu, sahadaki son durum hakkında bilgi verdi.

Ukrayna tarafının karşı saldırı konusunu çok ciddi şekilde 'körüklediğini ve ısıttığını', buna bağlı olarak dünyanın üçte birinin geniş biçimde reklamı yapılan ve ilan edilen, 'stratejik' olarak nitelenen karşı saldırının sonuçlarını görmek için 11 Temmuz'da Vilnius'taki NATO Zirvesi'nin başlamasını beklediği algısının oluştuğunu belirten Şoygu, "Sonuç olarak NATO Zirvesi'ne neyle gittiler? 4 Haziran'dan beri düşmanın kayıpları, 26 binden fazla asker ve 3 bin askeri teçhizat oldu" ifadelerini kullandı.
Rus hava sistemlerinin 4 Haziran'dan beri 176 ABD yapımı HIMARS mermisi, 27 İngiltere yapımı Storm Shadow füzesi ve 483 İHA düşürdüğünü bildiren Şoygu, bunun yanında 914 özel askeri araç, 2 füze kompleksi, 25 çok namlulu roketatar sistemi, 43 ABD yapımı M777 topçu sistemi ile ABD, Fransa ve Polonya'nın gönderdiği 46 kundak motorlu topçu düzeneği de dahil 403 top ve havan silahının imha edildiğinin altını çizdi.
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