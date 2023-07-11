Büyükelçi Antonov: NATO ile Rusya arasındaki cepheleşmede en olumsuz senaryoya doğru ilerleniyor

Gazetecilere demeç veren Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi öncesinde ittifak ile Rusya arasındaki cepheleşmede en olumsuz senaryoya doğru ilerlendiğini kaydetti.



Rus diplomat, "NATO Zirvesi öncesinde arifesinde ABD'de haber alanındaki atmosfer azami düzeyde gerildi. Buradaki kamuoyunu önümüzdeki günlerde Vilnius'ta alınacak Rusya karşıtı kararların kabulüne hazırlamak için her şey yapılıyor. Rusya ve İttifak ülkeleri arasındaki cepheleşmede durum, en olumsuz sonuca doğru kaymaya devam ediyor" dedi.



Antonov, Batı'nın önlemlerinin, uluslararası güvenlik için en ciddi sonuçlara gebe olan en şiddetli askeri-siyasi krizden çıkış yolunda giderek daha da aşılmaz engeller yarattığını vurguladı.



Vilnius'taki NATO Zirvesi, resmi olarak bugün başladı ve yarın sona erecek. Blok ülkelerinin liderleri, Rusya sınırlarında askeri varlığın artırılmasını öngören yeni planları onaylamaya hazırlanırken Ukrayna'daki savaş kapsamında Rusya'yla olası çatışma ihtimaline karşı birliklerin muharebeye hazırlık durumunu artırma planları yapıyor.



Ev sahibi olarak Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, NATO'nun Rusya sınırlarında daimi askeri üsler kurması çağrısı yapmıştı. Fakat böyle bir kararın alınması, Rusya ile NATO ilişkilerinin kurucu anlaşmasına aykırı.