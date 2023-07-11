https://sputniknews.com.tr/20230711/litvanya-cumhurbaskani-rusya-sinirlarinda-daimi-nato-usleri-olusturulmasi-cagrisini-yapti-1073407974.html
Litvanya Cumhurbaşkanı, Rusya sınırlarında daimi NATO üsleri oluşturulması çağrısı yaptı
Litvanya Cumhurbaşkanı, Rusya sınırlarında daimi NATO üsleri oluşturulması çağrısı yaptı
Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, NATO’nun Rusya sınırlarında daimi askeri üsler kurması çağrısını yaptı. Böyle bir kararın alınması, Rusya ile NATO... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T11:28+0300
2023-07-11T11:28+0300
2023-07-11T11:30+0300
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Bu sene NATO zirvesinin gerçekleştiği Litvanya’nın Cumhurbaşkanı Nauseda, İngiliz the Times gazetesine demecinde, “Nasıl ki Rusya Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme konusunda aktif adımlar atıyor -ki bunun olduğuna dair kanıtlar elimizde mevcut- biz de en sonunda Rusya-NATO ilişkiler anlaşmasının ölümünü ilan etmeliyiz” dedi.Nauseda’nın bahsettiği anlaşma 1997’de imzalanmıştı. Söz konusu anlaşmada, NATO’nun kolektif güvenliğini sağlamak adına gereken güçlendirmeleri yapacağı fakat bunun daimi güçler yerleştirilmesini içermeyeceği belirtiliyor. Anlaşmada ayrıca, İttifak ile Rusya’nın birbirlerini düşman olarak görmedikleri ifadesi yer alıyor.Litvanya Cumhurbaşkanı bunun yanında, Batılı ülkelere ‘güçlü görünme’ çağrısı da yaptı ve ‘kırılgan görünmemenin, Rusya’ya karşı en iyi caydırıcı’ olduğunu ifade etti.NATO, Rusya sınırlarında şimdiden yeni güçler oluşturmuş durumda. İttifak, Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmasından sonra Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Slovakya’ya güçlerini konuşlandırdı.NATO’nun Baltık ülkeleri ve Polonya’daysa önceden beri askeri güçleri bulunuyordu. Ancak söz konusu güçler Rusya’yla 1997’de imzalanmış anlaşma doğrultusunda rotasyon halinde görev yürütüyor.
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litvanya, nato, rusya, üs, vilnius
litvanya, nato, rusya, üs, vilnius
Litvanya Cumhurbaşkanı, Rusya sınırlarında daimi NATO üsleri oluşturulması çağrısı yaptı
11:28 11.07.2023 (güncellendi: 11:30 11.07.2023) Abone ol
Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, NATO’nun Rusya sınırlarında daimi askeri üsler kurması çağrısını yaptı. Böyle bir kararın alınması, Rusya ile NATO ilişkilerinin kurucu anlaşmasına aykırı.
Bu sene NATO zirvesinin gerçekleştiği Litvanya’nın Cumhurbaşkanı Nauseda, İngiliz the Times gazetesine demecinde, “Nasıl ki Rusya Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme konusunda aktif adımlar atıyor -ki bunun olduğuna dair kanıtlar elimizde mevcut- biz de en sonunda Rusya-NATO ilişkiler anlaşmasının ölümünü ilan etmeliyiz” dedi.
Nauseda’nın bahsettiği anlaşma 1997’de imzalanmıştı. Söz konusu anlaşmada, NATO’nun kolektif güvenliğini sağlamak adına gereken güçlendirmeleri yapacağı fakat bunun daimi güçler yerleştirilmesini içermeyeceği belirtiliyor. Anlaşmada ayrıca, İttifak ile Rusya’nın birbirlerini düşman olarak görmedikleri ifadesi yer alıyor.
Litvanya Cumhurbaşkanı bunun yanında, Batılı ülkelere ‘güçlü görünme’ çağrısı da yaptı ve ‘kırılgan görünmemenin, Rusya’ya karşı en iyi caydırıcı’ olduğunu ifade etti.
NATO, Rusya sınırlarında şimdiden yeni güçler oluşturmuş durumda. İttifak, Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmasından sonra Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Slovakya’ya güçlerini konuşlandırdı.
NATO’nun Baltık ülkeleri ve Polonya’daysa önceden beri askeri güçleri bulunuyordu. Ancak söz konusu güçler Rusya’yla 1997’de imzalanmış anlaşma doğrultusunda rotasyon halinde görev yürütüyor.