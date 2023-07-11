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https://sputniknews.com.tr/20230711/bm-israilin-cenin-saldirisi-460-konuta-zarar-verdi-1073399176.html
BM: İsrail'in Cenin saldırısı 460 konuta zarar verdi
BM: İsrail'in Cenin saldırısı 460 konuta zarar verdi
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren saldırıları sonucu Cenin Mülteci Kampı'ndaki 460 konutun zarar gördüğünü... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T01:36+0300
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dünya
israil
batı şeria
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı. BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings ile bazı üye ülkelerin temsilcilerinin hafta sonu Cenin Mülteci Kampı'na ziyaret düzenlediğini belirten Dujarric, insani yardım ortaklarıyla hasar tespiti yapıldığını ifade etti.Dujarric, "İsrail ordusunun operasyonları sonucu 46 konut zarar görürken 70 konut yok edildi ya da yaşanmaz hale geldi. 40 aile yerinden edildi. Kampta su yok" bilgisini paylaştı.BM ekiplerinin acil durum yardımı sağladığını kaydeden Dujarric, aynı zamanda tıbbi yardım ile psikolojik destek verildiğini söyledi.'Genel Sekreter sözlerinin arkasında'İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail'in Cenin'e saldırılarına yönelik kınamasını geri çekmesini istemesine ilişkin ise Dujarric, "Genel Sekreter, sözlerinin arkasında. Yakın tarihe bakarsak bir üye ülkenin ilk kez Genel Sekreter'den sözlerini geri almasını istemediğini görürüz. Genel Sekreter, kendi fikrini dile getiriyor" açıklamasında bulundu.İsrail ordusunun geçen hafta Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği 48 saatlik kuşatma boyunca havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 4'ü çocuk 12 Filistinliyi öldürmüştü.Guterres, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki gelişmeler için "Sivilleri hedef alan tüm şiddet ve terör eylemlerini kınıyorum" ifadesini kullanmış, kalabalık bir mülteci kampına İsrail'in düzenlediği hava ve kara saldırılarının son yılların Batı Şeria'daki en kötü şiddet olaylarını teşkil ettiğini belirterek siviller üzerindeki etkinin çok büyük olduğunu söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230704/israilin-cenin-kentine-saldirilarinda-olu-sayisi-9-yarali-sayisi-100e-yukseldi-1073135931.html
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israil, batı şeria, cenin, birleşmiş milletler (bm)
israil, batı şeria, cenin, birleşmiş milletler (bm)

BM: İsrail'in Cenin saldırısı 460 konuta zarar verdi

01:36 11.07.2023
© AA / Issam RimawiCenin
Cenin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
© AA / Issam Rimawi
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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren saldırıları sonucu Cenin Mülteci Kampı'ndaki 460 konutun zarar gördüğünü ve 40 ailenin yerinden edildiğini duyurdu.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı. BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings ile bazı üye ülkelerin temsilcilerinin hafta sonu Cenin Mülteci Kampı'na ziyaret düzenlediğini belirten Dujarric, insani yardım ortaklarıyla hasar tespiti yapıldığını ifade etti.
Dujarric, "İsrail ordusunun operasyonları sonucu 46 konut zarar görürken 70 konut yok edildi ya da yaşanmaz hale geldi. 40 aile yerinden edildi. Kampta su yok" bilgisini paylaştı.
BM ekiplerinin acil durum yardımı sağladığını kaydeden Dujarric, aynı zamanda tıbbi yardım ile psikolojik destek verildiğini söyledi.

'Genel Sekreter sözlerinin arkasında'

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail'in Cenin'e saldırılarına yönelik kınamasını geri çekmesini istemesine ilişkin ise Dujarric, "Genel Sekreter, sözlerinin arkasında. Yakın tarihe bakarsak bir üye ülkenin ilk kez Genel Sekreter'den sözlerini geri almasını istemediğini görürüz. Genel Sekreter, kendi fikrini dile getiriyor" açıklamasında bulundu.
İsrail ordusunun geçen hafta Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği 48 saatlik kuşatma boyunca havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 4'ü çocuk 12 Filistinliyi öldürmüştü.
Guterres, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki gelişmeler için "Sivilleri hedef alan tüm şiddet ve terör eylemlerini kınıyorum" ifadesini kullanmış, kalabalık bir mülteci kampına İsrail'in düzenlediği hava ve kara saldırılarının son yılların Batı Şeria'daki en kötü şiddet olaylarını teşkil ettiğini belirterek siviller üzerindeki etkinin çok büyük olduğunu söylemişti.
Batı Şeria, Cenin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
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