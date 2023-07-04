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https://sputniknews.com.tr/20230704/israilin-cenin-kentine-saldirilarinda-olu-sayisi-9-yarali-sayisi-100e-yukseldi-1073135931.html
İsrail'in Cenin kentine saldırılarında ölü sayısı 9, yaralı sayısı 100'e yükseldi
İsrail'in Cenin kentine saldırılarında ölü sayısı 9, yaralı sayısı 100'e yükseldi
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 9'a, yaralananların sayısı da... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T03:12+0300
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dünya
israil
batı şeria
cenin
filistin
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün sabah saatlerinde Cenin kentinde başlattığı saldırıların bilançosuna dair yeni açıklama yayımladı.Cenin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlinin sayısının 9'a çıktığı aktarılan açıklamada, İsrail güçleri saldırılarında 20'sinin durumu ağır olmak üzere yaklaşık 100 kişinin de yaralandığı ifade edildi.Batı Şeria'nın el-Bire kentinde de Filistinli bir kişinin dün İsrail kurşunuyla yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada, böylece Batı Şeria'da dün 10 Filistinlinin öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.İsrail'in Cenin'e başlattığı saldırı nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria genelinde olaylar çıkmıştı. Filistinliler, başta Ramallah ve el-Bire kentleri olmak üzere el-Halil, Beytüllahim, Tulkerim ve Nablus'un güneyinde, İsrail'in Cenin'e saldırısına tepki olarak sokaklara dökülmüştü.İsrail ordu kaynakları da basına yaptıkları açıklamada, Cenin'e başlattıkları saldırının 48 saat kadar sürebileceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230703/israilin-son-yillardaki-en-buyuk-saldirisi-bati-serianin-cenin-kentinde-en-az-7-filistinli-oldu-1073107925.html
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israil, batı şeria, cenin, filistin
israil, batı şeria, cenin, filistin

İsrail'in Cenin kentine saldırılarında ölü sayısı 9, yaralı sayısı 100'e yükseldi

03:12 04.07.2023
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEHBatı Şeria, Cenin
Batı Şeria, Cenin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEH
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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 9'a, yaralananların sayısı da 100'e yükseldi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün sabah saatlerinde Cenin kentinde başlattığı saldırıların bilançosuna dair yeni açıklama yayımladı.
Cenin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlinin sayısının 9'a çıktığı aktarılan açıklamada, İsrail güçleri saldırılarında 20'sinin durumu ağır olmak üzere yaklaşık 100 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Batı Şeria'nın el-Bire kentinde de Filistinli bir kişinin dün İsrail kurşunuyla yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada, böylece Batı Şeria'da dün 10 Filistinlinin öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
İsrail'in Cenin'e başlattığı saldırı nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria genelinde olaylar çıkmıştı. Filistinliler, başta Ramallah ve el-Bire kentleri olmak üzere el-Halil, Beytüllahim, Tulkerim ve Nablus'un güneyinde, İsrail'in Cenin'e saldırısına tepki olarak sokaklara dökülmüştü.
İsrail ordu kaynakları da basına yaptıkları açıklamada, Cenin'e başlattıkları saldırının 48 saat kadar sürebileceğini açıklamıştı.
İsrail'in yüzlerce asker, zırhlı araç, buldozerler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı Batı Şeria'nın Cenin kentindeki mülteci kampının bütün girişleri askerler tarafından kuşatıldı. (3.07.2023) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
DÜNYA
İsrail'in son yıllardaki en büyük saldırısı: Batı Şeria'nın Cenin kentinde en az 8 Filistinli öldü
Dün, 13:28
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