https://sputniknews.com.tr/20230711/beyaz-saraydan-erdogan-biden-gorusmesine-iliskin-aciklama-1073441484.html
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesine ilişkin yazılı açıklama... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T23:40+0300
2023-07-11T23:40+0300
2023-07-11T23:41+0300
beyaz saray
recep tayyip erdoğan
joe biden
politika
nato
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Açıklamada, "Biden'ın İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nün TBMM'ye sevk edilmesiyle ilgili İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı anlaşma dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiği" bildirildi.Erdoğan ve Biden'ın, ABD-Türkiye Stratejik Mekanizması kapsamındaki son istişare toplantısını memnuniyetle karşıladıkları belirtilen açıklamada, liderlerin savunma ve ekonomik öncelikler hakkında görüş alışverişinde bulunarak, ikili işbirliklerini güçlendirme çabalarını görüştükleri kaydedildi.Açıklamada, Biden ve Erdoğan'ın ayrıca Ukrayna'ya verilen destek ve Ege'de istikrarı korumanın önemi dahil ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel konuları masaya yatırdıkları aktarıldı.Beyaz Saray'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Erdoğan ile Biden'ın bugünkü görüşmesinden bir fotoğraf paylaşıldı.Paylaşımda, "Biden-(Kamala) Harris yönetimi ittifaklarımızı desteklemeye ve bugünün ve yarının zorluklarını aşmak için dünyayla angaje olmaya kararlıdır." ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230711/iletisim-baskanligindan-erdogan-biden-gorusmesi-hakkinda-aciklama-1073434985.html
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beyaz saray, recep tayyip erdoğan, joe biden, nato
beyaz saray, recep tayyip erdoğan, joe biden, nato
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama
23:40 11.07.2023 (güncellendi: 23:41 11.07.2023) Abone ol
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Biden'ın İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nün TBMM'ye sevk edilmesiyle ilgili İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı anlaşma dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiği" bildirildi.
Erdoğan ve Biden'ın, ABD-Türkiye Stratejik Mekanizması kapsamındaki son istişare toplantısını memnuniyetle karşıladıkları belirtilen açıklamada, liderlerin savunma ve ekonomik öncelikler hakkında görüş alışverişinde bulunarak, ikili işbirliklerini güçlendirme çabalarını görüştükleri kaydedildi.
Açıklamada, Biden ve Erdoğan'ın ayrıca Ukrayna'ya verilen destek ve Ege'de istikrarı korumanın önemi dahil ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel konuları masaya yatırdıkları aktarıldı.
Beyaz Saray'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Erdoğan ile Biden'ın bugünkü görüşmesinden bir fotoğraf paylaşıldı.
Paylaşımda, "Biden-(Kamala) Harris yönetimi ittifaklarımızı desteklemeye ve bugünün ve yarının zorluklarını aşmak için dünyayla angaje olmaya kararlıdır." ifadesine yer verildi.