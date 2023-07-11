https://sputniknews.com.tr/20230711/iletisim-baskanligindan-erdogan-biden-gorusmesi-hakkinda-aciklama-1073434985.html
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Biden görüşmesi hakkında açıklama
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Biden görüşmesi hakkında açıklama
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan-ABD Başkanı Biden görüşmesi hakkında "Siyasi, ekonomik, ticari ilişkiler, güvenlik alanında işbirliği imkanları ve... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T20:16+0300
2023-07-11T20:16+0300
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joe biden, recep tayyip erdoğan, iletişim başkanlığı
joe biden, recep tayyip erdoğan, iletişim başkanlığı
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Biden görüşmesi hakkında açıklama
20:16 11.07.2023 (güncellendi: 20:22 11.07.2023) Abone ol
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İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan-ABD Başkanı Biden görüşmesi hakkında "Siyasi, ekonomik, ticari ilişkiler, güvenlik alanında işbirliği imkanları ve bölgesel konular ele alındı" açıklamasında bulundu.