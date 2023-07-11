Almanya'da enflasyon yeniden yükselişte

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve vergi zamları
07:09
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Müjde Ar’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na: Parti içinde demokrasi yok
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Emekli ve memurun gözü TBMM'de
12:46
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'İnternet Değişim Noktası'nın geldiği son nokta nedir?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Yeminli mali müşavir Tolu: KDV yüzde 2 arttı ama fiyatlara yansıması yaklaşık 6 katı
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Karadeniz'de Türkiye'yi yönlendirmek istiyorlar; Batı, orada gemileri yüzdürmek istiyor’
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Emeklilerin zam itirazı
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
Erdoğan'ın 'Türkiye'nin AB üyeliğinin önünü açın' mesajı
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Hep ihracat diyen 'ihracat fetişizmi'nden uzaklaşmanın yolları
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ekonomist Yeldan: Yeni ekonomi programı IMF’nin klasikleşmiş istikrar paketinin bir bütünü
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
POLİTİKA
Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener: Hem Erdoğan hem de Putin duyarlı davrandılar
10:30
30 dk
ENERJЭ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:01
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YЦNЬ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
10 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
MHP Lideri Devlet Bahçeli emekli maaş zammı için çağrı yaptı
12:46
46 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide alınan kararlar sorunları çözer mi?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Türkiye 5 saatte nasıl ikna oldu?
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230711/almanyada-enflasyon-yeniden-yukseliste-1073427717.html
Almanya'da enflasyon yeniden yükselişte
Almanya'da enflasyon yeniden yükselişte
Almanya’da yıllık enflasyon, haziranda yüzde 6.4’e yükselerek, art arda üç ay süren düşüşüne son verdi. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T16:47+0300
2023-07-11T16:47+0300
ekonomi
almanya
enflasyon
avrupa
gıda
efe
tüfe
tüketici fiyat endeksi (tüfe)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0d/1072378654_0:0:3208:1805_1920x0_80_0_0_b240fb134899e06e1d33c03cbf2dc5fe.jpg
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin haziran ayı nihai verilerini açıkladı.Buna göre, Almanya’da mayısta yüzde 6.1 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 6.4’e yükseldi. Böylece ülkede enflasyon oranı art arda üç ay süren düşüşüne son verdi.Ülkede enflasyon oranı, aylık bazda ise yüzde 0.3 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.AB uyumlu TÜFE de haziranda bir önceki aya göre yüzde 0.4 ve yıllık bazda yüzde 6.8 yükseldi.Almanya'da enerji ve gıda, aylardır en büyük fiyat belirleyici olarak öne çıkıyor. Gıda fiyatları haziranda bir yıl öncesine göre yüzde 13.7 ve enerji ürünleri yüzde 3 artış gösterdi. Gıda fiyatları mayısta ise yıllık bazda yüzde 14.9 artmıştı.Enerji ve gıda hariç enflasyon da haziranda yüzde 5.8 oldu.'Gıda fiyatları en büyük itici güç'Destatis Başkanı Ruth Brand, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Gıda fiyatları haziranda enflasyonun en büyük itici gücü olmaya devam etti. Ayrıca, Federal Hükümetin 2022'deki aylık 9 avroluk toplu taşıma bileti ve yakıt indirimi gibi teşviklerinin sona ermesinin mevcut enflasyon oranını artıran bir baz etkisi var“ ifadelerini kullandı.Almanya'da bir yıl önce toplu taşıma bileti ve yakıt indirimleri gibi 3 ayla sınırlı tedbirler tüketici fiyatlarındaki artışı frenlemişti. Şimdi bu etki artık ortadan kalktı.Ekonomistler, bu nedenle mevcut artışı öncelikle geçici olarak değerlendirirken ülkede alışılmışın dışında yüksek enflasyonun tüketiciler için satın alma güçlerini düşürdüğü için bir yük olarak kalmaya devam ettiğini belirtiyor.Önde gelen Alman ekonomik araştırma enstitüleri, 2022'de ortalama yüzde 6.9 olan enflasyonun 2023 için ortalama yüzde 6'ya ineceği ve 2024'te yüzde 2.4'e düşeceği öngörüsünde bulunuyor.Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) da ülkede enflasyonun 2023'te yüzde 6 düzeyinde gerçekleşmesini, 2024'te de yüzde 3.1'e gerilemesini bekliyor.Ekonomi resesyondaAlman ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0.3 daralarak, teknik olarak resesyona girmişti.Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0.5 daralmıştı.Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan dar boğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve yüksek enflasyon nedeniyle iç talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0.4'lük büyüme bekliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230608/euro-bolgesi-ekonomisi-teknik-resesyona-girdi-1072180407.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0d/1072378654_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_3bfeac1921f24d95d69fa8a65bad1d33.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, enflasyon, avrupa, gıda, efe, tüfe, tüketici fiyat endeksi (tüfe)
almanya, enflasyon, avrupa, gıda, efe, tüfe, tüketici fiyat endeksi (tüfe)

Almanya'da enflasyon yeniden yükselişte

16:47 11.07.2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDERAlmanya- Enflasyon
Almanya- Enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDER
Abone olTelegram
Almanya’da yıllık enflasyon, haziranda yüzde 6.4’e yükselerek, art arda üç ay süren düşüşüne son verdi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin haziran ayı nihai verilerini açıkladı.
Buna göre, Almanya’da mayısta yüzde 6.1 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 6.4’e yükseldi. Böylece ülkede enflasyon oranı art arda üç ay süren düşüşüne son verdi.
Ülkede enflasyon oranı, aylık bazda ise yüzde 0.3 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.
AB uyumlu TÜFE de haziranda bir önceki aya göre yüzde 0.4 ve yıllık bazda yüzde 6.8 yükseldi.
Almanya'da enerji ve gıda, aylardır en büyük fiyat belirleyici olarak öne çıkıyor. Gıda fiyatları haziranda bir yıl öncesine göre yüzde 13.7 ve enerji ürünleri yüzde 3 artış gösterdi. Gıda fiyatları mayısta ise yıllık bazda yüzde 14.9 artmıştı.
Enerji ve gıda hariç enflasyon da haziranda yüzde 5.8 oldu.

'Gıda fiyatları en büyük itici güç'

Destatis Başkanı Ruth Brand, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Gıda fiyatları haziranda enflasyonun en büyük itici gücü olmaya devam etti. Ayrıca, Federal Hükümetin 2022'deki aylık 9 avroluk toplu taşıma bileti ve yakıt indirimi gibi teşviklerinin sona ermesinin mevcut enflasyon oranını artıran bir baz etkisi var“ ifadelerini kullandı.
Almanya'da bir yıl önce toplu taşıma bileti ve yakıt indirimleri gibi 3 ayla sınırlı tedbirler tüketici fiyatlarındaki artışı frenlemişti. Şimdi bu etki artık ortadan kalktı.
Ekonomistler, bu nedenle mevcut artışı öncelikle geçici olarak değerlendirirken ülkede alışılmışın dışında yüksek enflasyonun tüketiciler için satın alma güçlerini düşürdüğü için bir yük olarak kalmaya devam ettiğini belirtiyor.
Önde gelen Alman ekonomik araştırma enstitüleri, 2022'de ortalama yüzde 6.9 olan enflasyonun 2023 için ortalama yüzde 6'ya ineceği ve 2024'te yüzde 2.4'e düşeceği öngörüsünde bulunuyor.
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) da ülkede enflasyonun 2023'te yüzde 6 düzeyinde gerçekleşmesini, 2024'te de yüzde 3.1'e gerilemesini bekliyor.

Ekonomi resesyonda

Alman ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0.3 daralarak, teknik olarak resesyona girmişti.
Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0.5 daralmıştı.
Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan dar boğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve yüksek enflasyon nedeniyle iç talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.
Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0.4'lük büyüme bekliyor.
Euro Bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
EKONOMİ
Euro Bölgesi ekonomisi teknik resesyona girdi
8 Haziran , 14:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала