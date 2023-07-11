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Düğünde 45 metrelik para hediyesi
Düğünde 45 metrelik para hediyesi
Bursa’da gerçekleşen bir düğünde gelin ve damada arkadaşları tarafından 45 metre para takıldı. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
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Düğüne damadın arkadaşları tarafından yapılan sürpriz damga vurdu. Damadın 10 arkadaşı, 10 TL’lik banknotları 45 metre uzunluğunda birleştirip takı merasimi ile birlikte arkadaşlarına hediye etmek için harekete geçti. Düğün salonunun bir ucundan diğer ucuna uzayan 45 metrelik paraları gören davetliler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Dakikalarca süren takı merasimi tüm paranın damada takılmasıyla son buldu. Sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenilen görüntülere yorum yağarken; damadın arkadaşları takılan altın düğün hediyeleri haricinde 'eğlence olsun' diye bu organizasyonu da ayrıca düzenlediklerini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230625/5-saat-suren-taki-toreni-asiret-dugununde-geline-4-kilo-altin-damada-6-milyon-tl-takildi-1072841101.html
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düğün, takı, bursa
düğün, takı, bursa

Düğünde 45 metrelik para hediyesi

12:20 11.07.2023 (güncellendi: 12:21 11.07.2023)
© İHA45 metre para
45 metre para - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
© İHA
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Bursa’da gerçekleşen bir düğünde gelin ve damada arkadaşları tarafından 45 metre para takıldı.
Düğüne damadın arkadaşları tarafından yapılan sürpriz damga vurdu. Damadın 10 arkadaşı, 10 TL’lik banknotları 45 metre uzunluğunda birleştirip takı merasimi ile birlikte arkadaşlarına hediye etmek için harekete geçti.
Düğün salonunun bir ucundan diğer ucuna uzayan 45 metrelik paraları gören davetliler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Dakikalarca süren takı merasimi tüm paranın damada takılmasıyla son buldu. Sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenilen görüntülere yorum yağarken; damadın arkadaşları takılan altın düğün hediyeleri haricinde 'eğlence olsun' diye bu organizasyonu da ayrıca düzenlediklerini söyledi.
Aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
MULTİMEDYA
5 saat süren takı töreni: Aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı
25 Haziran , 12:19
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