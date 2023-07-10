https://sputniknews.com.tr/20230710/taksimde-torpil-patlatan-2-kisi-gozaltina-alindi-1073361079.html
Taksim'de torpil patlatan 2 kişi gözaltına alındı
Taksim'de torpil patlatan 2 kişi gözaltına alındı
İstanbul Taksim'de 2 kişi tarafından patlatılan torpil, paniğe neden oldu. Polis ekipleri tarafından bir süre kovalandıktan sonra yakalanan 2 şüpheli gözaltına... 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T08:18+0300
2023-07-10T08:18+0300
2023-07-10T08:18+0300
türkiye
torpil
patlama
taksim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0a/1073360925_0:340:567:659_1920x0_80_0_0_f311d8b05895b5e70103c5a786a0f8f6.jpg
Taksim'de torpil patlatılması çevrede paniğe neden oldu.Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi Yeşilcam Sokağı'nda iki kişi tarafından henüz bilinmeyen nedenle torpil patlatıldı.Patlama sesi sonrası çevredeki vatandaşlar kaçıştı, şüpheliler de olay yerinden kaçarak uzaklaşmaya çalıştı.Polis ekipleri tarafından bir süre kovalandıktan sonra yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyete götürüldüğü öğrenilirken yaşanan kısa süreli paniğin ardından bölgede durum normale döndü.
https://sputniknews.com.tr/20230623/taksimde-atli-polis-denetimi-1072799831.html
türkiye
taksim
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0a/1073360925_0:287:567:712_1920x0_80_0_0_abe99d08762392d0d0746faf1bb89131.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
torpil, patlama, taksim
Taksim'de torpil patlatan 2 kişi gözaltına alındı
Abone ol
İstanbul Taksim'de 2 kişi tarafından patlatılan torpil, paniğe neden oldu. Polis ekipleri tarafından bir süre kovalandıktan sonra yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Taksim'de torpil patlatılması çevrede paniğe neden oldu.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi Yeşilcam Sokağı'nda iki kişi tarafından henüz bilinmeyen nedenle torpil patlatıldı.
Patlama sesi sonrası çevredeki vatandaşlar kaçıştı, şüpheliler de olay yerinden kaçarak uzaklaşmaya çalıştı.
Polis ekipleri tarafından bir süre kovalandıktan sonra yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyete götürüldüğü öğrenilirken yaşanan kısa süreli paniğin ardından bölgede durum normale döndü.