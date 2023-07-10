https://sputniknews.com.tr/20230710/taksimde-torpil-patlatan-2-kisi-gozaltina-alindi-1073361079.html

Taksim'de torpil patlatan 2 kişi gözaltına alındı

Taksim'de torpil patlatan 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Taksim'de 2 kişi tarafından patlatılan torpil, paniğe neden oldu. Polis ekipleri tarafından bir süre kovalandıktan sonra yakalanan 2 şüpheli gözaltına... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T08:18+0300

2023-07-10T08:18+0300

2023-07-10T08:18+0300

türkiye

torpil

patlama

taksim

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Taksim'de torpil patlatılması çevrede paniğe neden oldu.Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi Yeşilcam Sokağı'nda iki kişi tarafından henüz bilinmeyen nedenle torpil patlatıldı.Patlama sesi sonrası çevredeki vatandaşlar kaçıştı, şüpheliler de olay yerinden kaçarak uzaklaşmaya çalıştı.Polis ekipleri tarafından bir süre kovalandıktan sonra yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyete götürüldüğü öğrenilirken yaşanan kısa süreli paniğin ardından bölgede durum normale döndü.

https://sputniknews.com.tr/20230623/taksimde-atli-polis-denetimi-1072799831.html

türkiye

taksim

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