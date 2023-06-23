https://sputniknews.com.tr/20230623/taksimde-atli-polis-denetimi-1072799831.html

Taksim'de atlı polis denetimi

Taksim'de atlı polis denetimi

Taksim'de devriye gezen atlı polisler yoğun ilgi gördü. Turistler atlı polislerle bol bol fotoğraf çektirdi. 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T18:14+0300

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türkiye

atlı polis

denetim

taksim

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, Taksim'de devriye gezdi. Meydanda başlayan devriye İstiklal Caddesi boyunca devam etti. Ekiplerin atlarla birlikte geçişi esnasında vatandaşlar ve turistler onlara yoğun ilgi gösterdi. Pek çok kişi polislerin yanlarına giderek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.‘Çok bakımlı görünüyorlar, Türk polisinin de maşallahı var'Atları görünce çok şaşırdığını söyleyen Dilara Güzel isimli kişi, "Atlar çok güzel. Atlar zaten Türk milleti için önem arz eden bir hayvandır. Çok beğendim, çok bakımlı görünüyorlar. Türk milletine yakışır bir biçimde, Türk polisinin de maşallahı var" dedi. Atlı polislerin Taksim ve çevresindeki devriyelerinin süreceği öğrenildi.

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