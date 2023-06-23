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Taksim'de atlı polis denetimi
Taksim'de atlı polis denetimi
Taksim'de devriye gezen atlı polisler yoğun ilgi gördü. Turistler atlı polislerle bol bol fotoğraf çektirdi. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
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atlı polis
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, Taksim'de devriye gezdi. Meydanda başlayan devriye İstiklal Caddesi boyunca devam etti. Ekiplerin atlarla birlikte geçişi esnasında vatandaşlar ve turistler onlara yoğun ilgi gösterdi. Pek çok kişi polislerin yanlarına giderek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.‘Çok bakımlı görünüyorlar, Türk polisinin de maşallahı var'Atları görünce çok şaşırdığını söyleyen Dilara Güzel isimli kişi, "Atlar çok güzel. Atlar zaten Türk milleti için önem arz eden bir hayvandır. Çok beğendim, çok bakımlı görünüyorlar. Türk milletine yakışır bir biçimde, Türk polisinin de maşallahı var" dedi. Atlı polislerin Taksim ve çevresindeki devriyelerinin süreceği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20210723/kumburgaz-plajinda-atli-birliklerden-denetim-1045036355.html
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atlı polis, denetim, taksim
atlı polis, denetim, taksim

Taksim'de atlı polis denetimi

18:14 23.06.2023 (güncellendi: 18:21 23.06.2023)
© İHATaksim'de devriye gezen atlı polisler
Taksim'de devriye gezen atlı polisler - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© İHA
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Taksim'de devriye gezen atlı polisler yoğun ilgi gördü. Turistler atlı polislerle bol bol fotoğraf çektirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, Taksim'de devriye gezdi. Meydanda başlayan devriye İstiklal Caddesi boyunca devam etti. Ekiplerin atlarla birlikte geçişi esnasında vatandaşlar ve turistler onlara yoğun ilgi gösterdi. Pek çok kişi polislerin yanlarına giderek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

‘Çok bakımlı görünüyorlar, Türk polisinin de maşallahı var'

Atları görünce çok şaşırdığını söyleyen Dilara Güzel isimli kişi, "Atlar çok güzel. Atlar zaten Türk milleti için önem arz eden bir hayvandır. Çok beğendim, çok bakımlı görünüyorlar. Türk milletine yakışır bir biçimde, Türk polisinin de maşallahı var" dedi. Atlı polislerin Taksim ve çevresindeki devriyelerinin süreceği öğrenildi.
Kumburgaz Plajı'nda atlı birlikler - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2021
YAŞAM
Kumburgaz Plajı'nda atlı birliklerden denetim
23 Temmuz 2021, 15:13
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