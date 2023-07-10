https://sputniknews.com.tr/20230710/serdar-ortac-yeni-cikacak-sarkisini-duyurdu-ciksa-ne-olur-cikmasa-ne-olur-benim-canim-cikmis-1073368048.html

Serdar Ortaç yeni çıkacak şarkısını duyurdu: 'Çıksa ne olur çıkmasa ne olur, benim canım çıkmış'

Serdar Ortaç yeni çıkacak şarkısını duyurdu: 'Çıksa ne olur çıkmasa ne olur, benim canım çıkmış'

Yeni şarkısının çıkış tarihini açıklayan Serdar Ortaç, “Çıksa ne olur çıkmasa ne olur? Benim canım çıkmış” dedi. Ortaç hemen ardından “Yok çok mutluyum!” diye... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

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2023-07-10T11:33+0300

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yaşam

serdar ortaç

şarkı

üzgün

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Şarkıcı Serdar Ortaç sosyal medya hesabında açtığı canlı yayında yeni şarkı çıkaracağını duyurdu.Sinan Akçıl'ın "Serdar’a çok kızgınım. Ona bunu 50 kere söyledim; yemeğe götürdüm orada söyledim, artık bir kere de halkın önünde söylemek istedim ama ciddiye alacağını düşünmüyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım artık kendine gelip o eski star ceketini giymesini istiyorum” sözleri sonrası canlı yayın açan Ortaç, yeni parçası Pare Pare'nin 11 Temmuz 2023 Salı günü dinleyici ile buluşacağını belirtti.'Çok mutluyum'Şarkısına ilişkin yaptığı açıklamada pek heyecanlı olmadığı gözlemlenen Ortaç'ın "Çıksa ne olur, çıkmasa ne olur? Benim canım çıkmış" sözleri görenleri şaşkına çevirdi.Ünlü şarkıcı, canlı yayında yöneltilen bir soru üzerine "Yok çok mutluyum" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230601/25-ay-once-kardesini-kaybetmisti-serdar-ortac-tabutla-cektikleri-klibi-uzuntuden-6-kez-iptal-etti-1071894872.html

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serdar ortaç, şarkı, üzgün