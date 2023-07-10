https://sputniknews.com.tr/20230710/norvecte-siginmacilarin-kaldigi-bir-otelde-ukrayna-vatandasi-bir-kadin-olduruldu-1073392836.html
Norveç'te sığınmacıların kaldığı bir otelde Ukrayna vatandaşı bir kadın öldürüldü
Norveç'te sığınmacıların kaldığı bir otelde Ukrayna vatandaşı bir kadın öldürüldü
Norveç’te sığınmacıları kaldığı Magic Hotel Solheimsviken otelinin sakinlerinden Ukraynalı bir kadının öldürüldüğü öğrenildi. 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T22:05+0300
2023-07-10T22:05+0300
2023-07-10T22:05+0300
dünya
norveç
ukrayna
cinayet
otel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/19/1057915159_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_240910d039bf1682d4a8cd4952de638e.png
Nettavisen gazetesinin haberine göre, Norveç’te ağırlıklı olarak Ukraynalı sığınmacıları kaldığı Magic Hotel Solheimsviken otelinin sakinlerinden bir kadın, odasında ağır yaralı halde bulundu.Olayın Norveç’in güneybatı kıyısında yer alan Bergen kentinde meydana geldiğine dikkat çekilen haberde, edinilen bilgiye göre 30 yaşındaki Ukraynalı kadın otel odasında ağır yaralı halde bulundu.Yaraların türünün ne olduğuna yer verilmeyen habere göre kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.Kolluk kuvvetlerinin aynı gün cinayet şüphelisini gözaltına aldıkları ifade edilen haberde, bu kişinin maktulle ortak çocuğu olan bir Azerbaycan vatandaşı olduğu ortaya çıktığı aktarıldı. Kolluk kuvvetleri, adamı sorguya çekildi, ancak şüpheli suçsuz olduğunu iddia etti. 30 yaşındaki adam gözaltı merkezine nakledildi.Kolluk kuvvetleri cinayet silahı ve kadının nasıl öldürüldüğü konusunda açıklamada bulunmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230517/polonyaya-gecen-ukraynali-multeci-sayisi-12-milyona-yaklasti-1071212236.html
norveç
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/19/1057915159_80:0:680:450_1920x0_80_0_0_b2d8b1bed702d56dcb87bdb6912dc98a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
norveç, ukrayna, cinayet, otel
norveç, ukrayna, cinayet, otel
Norveç'te sığınmacıların kaldığı bir otelde Ukrayna vatandaşı bir kadın öldürüldü
Abone ol
Norveç’te sığınmacıları kaldığı Magic Hotel Solheimsviken otelinin sakinlerinden Ukraynalı bir kadının öldürüldüğü öğrenildi.
Nettavisen gazetesinin haberine göre, Norveç’te ağırlıklı olarak Ukraynalı sığınmacıları kaldığı Magic Hotel Solheimsviken otelinin sakinlerinden bir kadın, odasında ağır yaralı halde bulundu.
Olayın Norveç’in güneybatı kıyısında yer alan Bergen kentinde meydana geldiğine dikkat çekilen haberde, edinilen bilgiye göre 30 yaşındaki Ukraynalı kadın otel odasında ağır yaralı halde bulundu.
Yaraların türünün ne olduğuna yer verilmeyen habere göre kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.
Kolluk kuvvetlerinin aynı gün cinayet şüphelisini gözaltına aldıkları ifade edilen haberde, bu kişinin maktulle ortak çocuğu olan bir Azerbaycan vatandaşı olduğu ortaya çıktığı aktarıldı. Kolluk kuvvetleri, adamı sorguya çekildi, ancak şüpheli suçsuz olduğunu iddia etti. 30 yaşındaki adam gözaltı merkezine nakledildi.
Kolluk kuvvetleri cinayet silahı ve kadının nasıl öldürüldüğü konusunda açıklamada bulunmadı.