https://sputniknews.com.tr/20230710/norvecte-siginmacilarin-kaldigi-bir-otelde-ukrayna-vatandasi-bir-kadin-olduruldu-1073392836.html

Norveç'te sığınmacıların kaldığı bir otelde Ukrayna vatandaşı bir kadın öldürüldü

Norveç'te sığınmacıların kaldığı bir otelde Ukrayna vatandaşı bir kadın öldürüldü

Norveç’te sığınmacıları kaldığı Magic Hotel Solheimsviken otelinin sakinlerinden Ukraynalı bir kadının öldürüldüğü öğrenildi. 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T22:05+0300

2023-07-10T22:05+0300

2023-07-10T22:05+0300

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norveç

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cinayet

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Nettavisen gazetesinin haberine göre, Norveç’te ağırlıklı olarak Ukraynalı sığınmacıları kaldığı Magic Hotel Solheimsviken otelinin sakinlerinden bir kadın, odasında ağır yaralı halde bulundu.Olayın Norveç’in güneybatı kıyısında yer alan Bergen kentinde meydana geldiğine dikkat çekilen haberde, edinilen bilgiye göre 30 yaşındaki Ukraynalı kadın otel odasında ağır yaralı halde bulundu.Yaraların türünün ne olduğuna yer verilmeyen habere göre kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.Kolluk kuvvetlerinin aynı gün cinayet şüphelisini gözaltına aldıkları ifade edilen haberde, bu kişinin maktulle ortak çocuğu olan bir Azerbaycan vatandaşı olduğu ortaya çıktığı aktarıldı. Kolluk kuvvetleri, adamı sorguya çekildi, ancak şüpheli suçsuz olduğunu iddia etti. 30 yaşındaki adam gözaltı merkezine nakledildi.Kolluk kuvvetleri cinayet silahı ve kadının nasıl öldürüldüğü konusunda açıklamada bulunmadı.

https://sputniknews.com.tr/20230517/polonyaya-gecen-ukraynali-multeci-sayisi-12-milyona-yaklasti-1071212236.html

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