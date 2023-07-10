https://sputniknews.com.tr/20230710/muglada-orman-yangini-1073374952.html

Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Ortaca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T13:26+0300

2023-07-10T13:26+0300

2023-07-10T13:26+0300

türkiye

muğla

orman yangını

söndürme

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Muğla'nın Eskiköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kara ve hava araçlarıyla itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için müdahale ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230709/milasta-cikan-orman-yangini-sonduruldu-1073351610.html

türkiye

muğla

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muğla, orman yangını, söndürme