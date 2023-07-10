https://sputniknews.com.tr/20230710/muglada-orman-yangini-1073374952.html
Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Ortaca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T13:26+0300
2023-07-10T13:26+0300
2023-07-10T13:26+0300
türkiye
muğla
orman yangını
söndürme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0a/1073374795_1:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_ea472df25e776d4fdd817d2f2b9c9c3a.jpg
Muğla'nın Eskiköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kara ve hava araçlarıyla itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için müdahale ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230709/milasta-cikan-orman-yangini-sonduruldu-1073351610.html
türkiye
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0a/1073374795_256:0:1791:1151_1920x0_80_0_0_037dc31fa89ed989f91e15f51da52960.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
muğla, orman yangını, söndürme
muğla, orman yangını, söndürme
Muğla'da orman yangını
Abone ol
Muğla'nın Ortaca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Muğla'nın Eskiköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kara ve hava araçlarıyla itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için müdahale ediyor.