https://sputniknews.com.tr/20230709/milasta-cikan-orman-yangini-sonduruldu-1073351610.html
Milas'ta çıkan orman yangını söndürüldü
Milas'ta çıkan orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T20:46+0300
2023-07-09T20:46+0300
2023-07-09T20:46+0300
türkiye
muğla
milas
yangın
orman yangını
itfaiye
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Muğla Milas'ta Demirciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter ve arazözler, bölgeye sevk edildi.Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen ve soğutma çalışması yapılan yangında, 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
https://sputniknews.com.tr/20230709/bodrumda-tiny-houselara-sicrayan-yangin-sonduruldu-1073349240.html
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muğla, milas, yangın, orman yangını, itfaiye
muğla, milas, yangın, orman yangını, itfaiye
Milas'ta çıkan orman yangını söndürüldü
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Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Muğla Milas'ta Demirciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter ve arazözler, bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen ve soğutma çalışması yapılan yangında, 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.