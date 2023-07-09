https://sputniknews.com.tr/20230709/milasta-cikan-orman-yangini-sonduruldu-1073351610.html

Milas'ta çıkan orman yangını söndürüldü

Milas'ta çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T20:46+0300

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türkiye

muğla

milas

yangın

orman yangını

itfaiye

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Muğla Milas'ta Demirciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter ve arazözler, bölgeye sevk edildi.Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen ve soğutma çalışması yapılan yangında, 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

https://sputniknews.com.tr/20230709/bodrumda-tiny-houselara-sicrayan-yangin-sonduruldu-1073349240.html

türkiye

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