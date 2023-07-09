https://sputniknews.com.tr/20230709/bodrumda-tiny-houselara-sicrayan-yangin-sonduruldu-1073349240.html
Bodrum'da 'tiny house'lara sıçrayan yangın söndürüldü
Bodrum'da 'tiny house'lara sıçrayan yangın söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürülürken, bölgedeki bazı 'tiny house' olarak nitelendirilen taşınabilir evlerden 4'ü... 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T18:13+0300
2023-07-09T18:13+0300
2023-07-09T18:13+0300
türkiye
bodrum
muğla
yangın
itfaiye
müdahale
yangın söndürme
orman
orman yangını
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Bodrum'da Gümüşlük Mahallesi Kadıkalesi mevkisinde yol kenarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışması yapılan yangında, taşınabilir nitelikteki 'tiny house' olarak nitelendirilen evlerden 4'ü yandı, 2 'si de hasar gördü.
https://sputniknews.com.tr/20230709/bodrumda-yangin-tiny-houselara-da-sicradi-1073345725.html
türkiye
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bodrum, muğla, yangın, itfaiye, müdahale, yangın söndürme, orman, orman yangını
bodrum, muğla, yangın, itfaiye, müdahale, yangın söndürme, orman, orman yangını
Bodrum'da 'tiny house'lara sıçrayan yangın söndürüldü
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürülürken, bölgedeki bazı 'tiny house' olarak nitelendirilen taşınabilir evlerden 4'ü yandı.
Bodrum'da Gümüşlük Mahallesi Kadıkalesi mevkisinde yol kenarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışması yapılan yangında, taşınabilir nitelikteki 'tiny house' olarak nitelendirilen evlerden 4'ü yandı, 2 'si de hasar gördü.