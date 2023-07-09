https://sputniknews.com.tr/20230709/bodrumda-tiny-houselara-sicrayan-yangin-sonduruldu-1073349240.html

Bodrum'da 'tiny house'lara sıçrayan yangın söndürüldü

Bodrum'da 'tiny house'lara sıçrayan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürülürken, bölgedeki bazı 'tiny house' olarak nitelendirilen taşınabilir evlerden 4'ü... 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T18:13+0300

2023-07-09T18:13+0300

2023-07-09T18:13+0300

türkiye

bodrum

muğla

yangın

itfaiye

müdahale

yangın söndürme

orman

orman yangını

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/09/1073349323_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_fb37bec8aaef3dece6f8c2f5e11ce1f1.jpg

Bodrum'da Gümüşlük Mahallesi Kadıkalesi mevkisinde yol kenarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışması yapılan yangında, taşınabilir nitelikteki 'tiny house' olarak nitelendirilen evlerden 4'ü yandı, 2 'si de hasar gördü.

https://sputniknews.com.tr/20230709/bodrumda-yangin-tiny-houselara-da-sicradi-1073345725.html

türkiye

bodrum

muğla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bodrum, muğla, yangın, itfaiye, müdahale, yangın söndürme, orman, orman yangını