https://sputniknews.com.tr/20230709/bodrumda-yangin-tiny-houselara-da-sicradi-1073345725.html

Bodrum'da yangın: 'Tiny house'lara da sıçradı

Bodrum'da yangın: 'Tiny house'lara da sıçradı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangında, bölgedeki bazı 'tiny house' olarak nitelendirilen taşınabilir evler zarar gördü. 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T16:20+0300

2023-07-09T16:20+0300

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yaşam

bodrum

orman

makilik

yangın

ev

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Gümüşlük Mahallesi Kadıkalesi mevkisinde yol kenarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Bölgeye yakın bazı taşınabilir nitelikteki evlere sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

bodrum

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2023

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bodrum, orman, makilik, yangın, ev