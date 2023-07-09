https://sputniknews.com.tr/20230709/bodrumda-yangin-tiny-houselara-da-sicradi-1073345725.html
Bodrum'da yangın: 'Tiny house'lara da sıçradı
Bodrum'da yangın: 'Tiny house'lara da sıçradı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangında, bölgedeki bazı 'tiny house' olarak nitelendirilen taşınabilir evler zarar gördü. 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T16:20+0300
2023-07-09T16:20+0300
2023-07-09T16:21+0300
yaşam
bodrum
orman
makilik
yangın
ev
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Gümüşlük Mahallesi Kadıkalesi mevkisinde yol kenarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Bölgeye yakın bazı taşınabilir nitelikteki evlere sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
bodrum
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bodrum, orman, makilik, yangın, ev
bodrum, orman, makilik, yangın, ev
Bodrum'da yangın: 'Tiny house'lara da sıçradı
16:20 09.07.2023 (güncellendi: 16:21 09.07.2023) Abone ol
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangında, bölgedeki bazı 'tiny house' olarak nitelendirilen taşınabilir evler zarar gördü.
Gümüşlük Mahallesi Kadıkalesi mevkisinde yol kenarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye yakın bazı taşınabilir nitelikteki evlere sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.