https://sputniknews.com.tr/20230710/melen-cayi-tasti-1000e-yakin-arac-tahliye-edildi-1073357663.html

Melen Çayı taştı, 1000’e yakın araç tahliye edildi

Melen Çayı taştı, 1000’e yakın araç tahliye edildi

Düzce’de etkili olan sağanak yağış sonrasında Melen Çayı taştı. Taşkın sebebiyle küçük Sanayi Sitesi ve Galericiler Sitesi’nde bulunan yaklaşık 1000 araç... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T05:16+0300

2023-07-10T05:16+0300

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türkiye

düzce

taşkın

sağanak

araç

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Düzce’de Melen Çayı'nda yaşanan taşkının ardından Küçük Sanayi Sitesi ve Galericiler Sitesi içerisinde bulunan yaklaşık 1000’e yakın araç bölgeden tahliye edildi. İşletmelerin sular altında kaldığı bölgede tüm araçların çekildiğini belirten İhsan Açıkgöz, “Öncelikle Düzcemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şehrimizde çok yoğun bir yağış vardı. Derelerin debisinin artmasına neden oldu. Melen Deresi de taştı. Şu anda bulunduğumuz konum Galericiler Sitesi. Düzce belediyesi ekipleri bölgede yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Galericiler olarak bizler de araçlarımızı korumak için bölgeden araçlarımızı tahliye ettik. İşletmelerimiz sular altında kaldı. Sabaha kadar burada bekleyeceğiz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

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