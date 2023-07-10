https://sputniknews.com.tr/20230710/melen-cayi-tasti-1000e-yakin-arac-tahliye-edildi-1073357663.html
Melen Çayı taştı, 1000’e yakın araç tahliye edildi
Melen Çayı taştı, 1000’e yakın araç tahliye edildi
Düzce’de etkili olan sağanak yağış sonrasında Melen Çayı taştı. Taşkın sebebiyle küçük Sanayi Sitesi ve Galericiler Sitesi’nde bulunan yaklaşık 1000 araç... 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T05:16+0300
2023-07-10T05:16+0300
2023-07-10T05:17+0300
türkiye
düzce
taşkın
sağanak
araç
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Düzce’de Melen Çayı'nda yaşanan taşkının ardından Küçük Sanayi Sitesi ve Galericiler Sitesi içerisinde bulunan yaklaşık 1000’e yakın araç bölgeden tahliye edildi. İşletmelerin sular altında kaldığı bölgede tüm araçların çekildiğini belirten İhsan Açıkgöz, “Öncelikle Düzcemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şehrimizde çok yoğun bir yağış vardı. Derelerin debisinin artmasına neden oldu. Melen Deresi de taştı. Şu anda bulunduğumuz konum Galericiler Sitesi. Düzce belediyesi ekipleri bölgede yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Galericiler olarak bizler de araçlarımızı korumak için bölgeden araçlarımızı tahliye ettik. İşletmelerimiz sular altında kaldı. Sabaha kadar burada bekleyeceğiz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230710/bakanlar-tunc-ve-yerlikaya-selden-etkilenen-bartinda-incelemelerde-bulundu-1073356527.html
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düzce, taşkın, sağanak, araç
düzce, taşkın, sağanak, araç
Melen Çayı taştı, 1000’e yakın araç tahliye edildi
05:16 10.07.2023 (güncellendi: 05:17 10.07.2023) Abone ol
Düzce’de etkili olan sağanak yağış sonrasında Melen Çayı taştı. Taşkın sebebiyle küçük Sanayi Sitesi ve Galericiler Sitesi’nde bulunan yaklaşık 1000 araç tahliye edildi.
Düzce’de Melen Çayı'nda yaşanan taşkının ardından Küçük Sanayi Sitesi ve Galericiler Sitesi içerisinde bulunan yaklaşık 1000’e yakın araç bölgeden tahliye edildi.
İşletmelerin sular altında kaldığı bölgede tüm araçların çekildiğini belirten İhsan Açıkgöz, “Öncelikle Düzcemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şehrimizde çok yoğun bir yağış vardı. Derelerin debisinin artmasına neden oldu. Melen Deresi de taştı. Şu anda bulunduğumuz konum Galericiler Sitesi. Düzce belediyesi ekipleri bölgede yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Galericiler olarak bizler de araçlarımızı korumak için bölgeden araçlarımızı tahliye ettik. İşletmelerimiz sular altında kaldı. Sabaha kadar burada bekleyeceğiz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.