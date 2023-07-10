https://sputniknews.com.tr/20230710/bakanlar-tunc-ve-yerlikaya-selden-etkilenen-bartinda-incelemelerde-bulundu-1073356527.html

Bakanlar Tunç ve Yerlikaya selden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulundu

Bakanlar Tunç ve Yerlikaya selden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulundu. 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T02:59+0300

2023-07-10T02:59+0300

2023-07-10T02:59+0300

türkiye

yılmaz tunç

ali yerlikaya

bartın

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Bakanlar Tunç ve Yerlikaya, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) yetkililerden bilgi aldıktan sonra Kemerköprü mevkisine geçti.Tunç ve Yerlikaya, kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın sağanak nedeniyle taştığı bölgede inceleme yaptı.Ayrıca Tunç ve Yerlikaya, Tersane Caddesi'nde de incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230710/bakan-uraloglu-anadolu-otoyolunda-incelemelerde-bulundu-takip-ediyoruz-ekipleri-hazirladik-1073356206.html

türkiye

bartın

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yılmaz tunç, ali yerlikaya, bartın