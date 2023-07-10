https://sputniknews.com.tr/20230710/bakanlar-tunc-ve-yerlikaya-selden-etkilenen-bartinda-incelemelerde-bulundu-1073356527.html
Bakanlar Tunç ve Yerlikaya selden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulundu
Bakanlar Tunç ve Yerlikaya selden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulundu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulundu. 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T02:59+0300
2023-07-10T02:59+0300
2023-07-10T02:59+0300
türkiye
yılmaz tunç
ali yerlikaya
bartın
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Bakanlar Tunç ve Yerlikaya, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) yetkililerden bilgi aldıktan sonra Kemerköprü mevkisine geçti.Tunç ve Yerlikaya, kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın sağanak nedeniyle taştığı bölgede inceleme yaptı.Ayrıca Tunç ve Yerlikaya, Tersane Caddesi'nde de incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230710/bakan-uraloglu-anadolu-otoyolunda-incelemelerde-bulundu-takip-ediyoruz-ekipleri-hazirladik-1073356206.html
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yılmaz tunç, ali yerlikaya, bartın
yılmaz tunç, ali yerlikaya, bartın
Bakanlar Tunç ve Yerlikaya selden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulundu
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulundu.
Bakanlar Tunç ve Yerlikaya, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) yetkililerden bilgi aldıktan sonra Kemerköprü mevkisine geçti.
Tunç ve Yerlikaya, kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın sağanak nedeniyle taştığı bölgede inceleme yaptı.
Ayrıca Tunç ve Yerlikaya, Tersane Caddesi'nde de incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.