https://sputniknews.com.tr/20230710/kastamonuda-sel-cide-bartin-karayolu-ulasima-kapandi-1073361501.html
Kastamonu'da sel: Cide-Bartın karayolu ulaşıma kapandı
Kastamonu'da sel: Cide-Bartın karayolu ulaşıma kapandı
Kastamonu’nun Cide ilçesinde etkili şiddetli olan yağış sebebiyle 3 mahalledeki ev ve iş yerlerini sel suları basarken, Cide-Bartın karayolu ulaşıma kapandı. 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T08:44+0300
2023-07-10T08:44+0300
2023-07-10T08:44+0300
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Meteoroloji Müdürlüğü’nün "turuncu" kod ile uyardığı Kastamonu’da gece saatlerinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. İlçede gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış sebebiyle Saz Mahallesi, Memiş Mahallesi ve Kumluca Mahallesi'ndeki ev ve iş yerlerini sel suları bastı. Yollarda araçlar da su altında kaldı. Cide-Bartın karayolu da sel sebebiyle ulaşıma kapandı.Bölgeye sevk edilen ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230710/melen-cayi-tasti-1000e-yakin-arac-tahliye-edildi-1073357663.html
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karayolu, cide, kastamonu
karayolu, cide, kastamonu
Kastamonu'da sel: Cide-Bartın karayolu ulaşıma kapandı
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Kastamonu’nun Cide ilçesinde etkili şiddetli olan yağış sebebiyle 3 mahalledeki ev ve iş yerlerini sel suları basarken, Cide-Bartın karayolu ulaşıma kapandı.
Meteoroloji Müdürlüğü’nün "turuncu" kod ile uyardığı Kastamonu’da gece saatlerinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. İlçede gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış sebebiyle Saz Mahallesi, Memiş Mahallesi ve Kumluca Mahallesi'ndeki ev ve iş yerlerini sel suları bastı.
Yollarda araçlar da su altında kaldı. Cide-Bartın karayolu da sel sebebiyle ulaşıma kapandı.
Bölgeye sevk edilen ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.