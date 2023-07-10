https://sputniknews.com.tr/20230710/iran-kacak-akaryakit-yuklu-tankere-mudahale-sirasinda-abd-bolgeye-askeri-guc-gonderdi-1073388757.html
İran: Kaçak akaryakıt yüklü tankere müdahale sırasında ABD bölgeye askeri güç gönderdi
İran: Kaçak akaryakıt yüklü tankere müdahale sırasında ABD bölgeye askeri güç gönderdi
İran, Devrim Muhafızları Ordusu’nun Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıyan petrol tankerini durdurmak için harekete geçtiği sırada ABD’nin bölgeye savaş... 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T19:47+0300
2023-07-10T19:47+0300
2023-07-10T19:47+0300
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iran devrim muhafızları
tesnim
tesnim haber ajansı
basra körfezi
kaçak
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akaryakıt tankeri
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İran’ın yeri resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri 2. Bölge Komutanı Ramazan Zirahi, 6 Temmuz'da gerçekleşen olaya ilişkin açıklamada bulundu.Zirahi, donanmanın Basra Körfezi’nde bir milyon litre kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bir petrol tankerine el koyduğunu söyledi.Devrim Muhafızları'nın petrol tankerini durdurmak için harekete geçtiğini belirten Zirahi, ABD donanmasının "yasa dışı ve profesyonel olmayan" bir şekilde buna engel olmaya çalıştığını kaydetti.İranlı yetkili, ABD donanmasının bu girişiminin engellendiğini ifade ederek, uyarıların ardından tankerin yasal işlemler için İran'ın Buşehr Limanı’na yönlendirildiğini belirtti.Söz konusu olayın 6 Temmuz’da gerçekleştiğini aktaran Zirahi, tankerin ABD donanmasından destek istediğini, ABD'nin bölgeye iki savaş uçağı, bir keşif uçağı, iki helikopter ve bir insansız hava aracının yanı sıra devriye gemileri gönderdiğini söyledi.ABD ise 6 Temmuz’da yaptığı açıklamada, İran güçlerinin Basra Körfezi'nde kaçakçılık faaliyetinde bulunduğundan şüphelenilen bir gemiye el koyduğunu ve kendilerinin olaya müdahale etmediğini bildirmişti.Devrim Muhafızları Ordusu da 7 Temmuz’da Basra Körfezi'nde 900 ton kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye mahkeme kararıyla el koyduğunu, 12 kişilik mürettebatın da gözaltına alındığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230707/abd-iran-basra-korfezinde-ticari-bir-gemiye-el-koydu-1073262781.html
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iran, iran devrim muhafızları, tesnim, tesnim haber ajansı, basra körfezi, kaçak, akaryakıt, akaryakıt tankeri
iran, iran devrim muhafızları, tesnim, tesnim haber ajansı, basra körfezi, kaçak, akaryakıt, akaryakıt tankeri
İran: Kaçak akaryakıt yüklü tankere müdahale sırasında ABD bölgeye askeri güç gönderdi
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İran, Devrim Muhafızları Ordusu’nun Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıyan petrol tankerini durdurmak için harekete geçtiği sırada ABD’nin bölgeye savaş uçağı, helikopter ve devriye gemileri gönderdiğini açıkladı.
İran’ın yeri resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri 2. Bölge Komutanı Ramazan Zirahi, 6 Temmuz'da gerçekleşen olaya ilişkin açıklamada bulundu.
Zirahi, donanmanın Basra Körfezi’nde bir milyon litre kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bir petrol tankerine el koyduğunu söyledi.
Devrim Muhafızları'nın petrol tankerini durdurmak için harekete geçtiğini belirten Zirahi, ABD donanmasının "yasa dışı ve profesyonel olmayan" bir şekilde buna engel olmaya çalıştığını kaydetti.
İranlı yetkili, ABD donanmasının bu girişiminin engellendiğini ifade ederek, uyarıların ardından tankerin yasal işlemler için İran'ın Buşehr Limanı’na yönlendirildiğini belirtti.
Söz konusu olayın 6 Temmuz’da gerçekleştiğini aktaran Zirahi, tankerin ABD donanmasından destek istediğini, ABD'nin bölgeye iki savaş uçağı, bir keşif uçağı, iki helikopter ve bir insansız hava aracının yanı sıra devriye gemileri gönderdiğini söyledi.
ABD ise 6 Temmuz’da yaptığı açıklamada, İran güçlerinin Basra Körfezi'nde kaçakçılık faaliyetinde bulunduğundan şüphelenilen bir gemiye el koyduğunu ve kendilerinin olaya müdahale etmediğini bildirmişti.
Devrim Muhafızları Ordusu da 7 Temmuz’da Basra Körfezi'nde 900 ton kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye mahkeme kararıyla el koyduğunu, 12 kişilik mürettebatın da gözaltına alındığını açıklamıştı.