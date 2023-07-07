ABD: İran Basra Körfezi'nde ticari bir gemiye el koydu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ANKARA'DAN HABER VAR
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Radyo Sputnik'in konuğu oluyor
09:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sokakta başladı, caz müziğin en tanınan isimlerinden oldu
13:25
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Memur zammına sendikalar ne diyor?
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Can Atalay için eylem. Sera Kadıgil anlatıyor
17:03
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:15
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:14
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:14
75 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230707/abd-iran-basra-korfezinde-ticari-bir-gemiye-el-koydu-1073262781.html
ABD: İran Basra Körfezi'nde ticari bir gemiye el koydu
ABD: İran Basra Körfezi'nde ticari bir gemiye el koydu
ABD Donanması, İran Devrim Muhafızları'nın Basra Körfezi'ndeki uluslararası sularda bir ticari gemiye zorla el koyduğunu açıkladı. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T01:09+0300
2023-07-07T01:09+0300
dünya
ortadoğu
abd
iran
tanker
abd donanması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/0e/1042454090_0:96:3303:1954_1920x0_80_0_0_9b5a16c9d56e323e45060a988f94cc6b.jpg
ABD donanması, İran'ın Basra Körfezi'nde ticari bir gemiye el koyduğunu duyurdu.ABD 5. Filo sözcüsü Komutan Tim Hawkins, el konulan geminin kaçakçılık yaptığının düşünüldüğünü belirtti.ABD Donanması'nın durumu izlediğini ve el koymaya müdahil olmamaya karar verdiğini belirten Hawkings, ABD kuvvetlerinin tetikte ve Ortadoğu'nun kritik sularında yasal deniz trafiğinin seyir haklarını korumaya hazır olduğunu kaydetti.Söz konusu geminin bir imdat çağrısı yapmadığına dikkat çekilerek, kaçakçılık iddialarının muhtemelen doğru olduğu tahmininde bulunuldu.
https://sputniknews.com.tr/20230706/iran-abdye-ait-petrol-tankerine-el-koyma-karari-cikartti-1073243258.html
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/0e/1042454090_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_dc1289312aa8f8e15bd2d9e3a72a50f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, abd, iran, tanker, abd donanması
ortadoğu, abd, iran, tanker, abd donanması

ABD: İran Basra Körfezi'nde ticari bir gemiye el koydu

01:09 07.07.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinİran, bayrak
İran, bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
ABD Donanması, İran Devrim Muhafızları'nın Basra Körfezi'ndeki uluslararası sularda bir ticari gemiye zorla el koyduğunu açıkladı.
ABD donanması, İran'ın Basra Körfezi'nde ticari bir gemiye el koyduğunu duyurdu.
ABD 5. Filo sözcüsü Komutan Tim Hawkins, el konulan geminin kaçakçılık yaptığının düşünüldüğünü belirtti.
ABD Donanması'nın durumu izlediğini ve el koymaya müdahil olmamaya karar verdiğini belirten Hawkings, ABD kuvvetlerinin tetikte ve Ortadoğu'nun kritik sularında yasal deniz trafiğinin seyir haklarını korumaya hazır olduğunu kaydetti.
Söz konusu geminin bir imdat çağrısı yapmadığına dikkat çekilerek, kaçakçılık iddialarının muhtemelen doğru olduğu tahmininde bulunuldu.
Denizde seyreden petrol tankeri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
DÜNYA
İran, ABD’ye ait petrol tankerine el koyma kararı çıkarttı
Dün, 14:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала