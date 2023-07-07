https://sputniknews.com.tr/20230707/abd-iran-basra-korfezinde-ticari-bir-gemiye-el-koydu-1073262781.html
ABD: İran Basra Körfezi'nde ticari bir gemiye el koydu
ABD: İran Basra Körfezi'nde ticari bir gemiye el koydu
ABD Donanması, İran Devrim Muhafızları'nın Basra Körfezi'ndeki uluslararası sularda bir ticari gemiye zorla el koyduğunu açıkladı. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T01:09+0300
2023-07-07T01:09+0300
2023-07-07T01:09+0300
dünya
ortadoğu
abd
iran
tanker
abd donanması
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ABD donanması, İran'ın Basra Körfezi'nde ticari bir gemiye el koyduğunu duyurdu.ABD 5. Filo sözcüsü Komutan Tim Hawkins, el konulan geminin kaçakçılık yaptığının düşünüldüğünü belirtti.ABD Donanması'nın durumu izlediğini ve el koymaya müdahil olmamaya karar verdiğini belirten Hawkings, ABD kuvvetlerinin tetikte ve Ortadoğu'nun kritik sularında yasal deniz trafiğinin seyir haklarını korumaya hazır olduğunu kaydetti.Söz konusu geminin bir imdat çağrısı yapmadığına dikkat çekilerek, kaçakçılık iddialarının muhtemelen doğru olduğu tahmininde bulunuldu.
https://sputniknews.com.tr/20230706/iran-abdye-ait-petrol-tankerine-el-koyma-karari-cikartti-1073243258.html
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ortadoğu, abd, iran, tanker, abd donanması
ortadoğu, abd, iran, tanker, abd donanması
ABD: İran Basra Körfezi'nde ticari bir gemiye el koydu
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ABD Donanması, İran Devrim Muhafızları'nın Basra Körfezi'ndeki uluslararası sularda bir ticari gemiye zorla el koyduğunu açıkladı.
ABD donanması, İran'ın Basra Körfezi'nde ticari bir gemiye el koyduğunu duyurdu.
ABD 5. Filo sözcüsü Komutan Tim Hawkins, el konulan geminin kaçakçılık yaptığının düşünüldüğünü belirtti.
ABD Donanması'nın durumu izlediğini ve el koymaya müdahil olmamaya karar verdiğini belirten Hawkings, ABD kuvvetlerinin tetikte ve Ortadoğu'nun kritik sularında yasal deniz trafiğinin seyir haklarını korumaya hazır olduğunu kaydetti.
Söz konusu geminin bir imdat çağrısı yapmadığına dikkat çekilerek, kaçakçılık iddialarının muhtemelen doğru olduğu tahmininde bulunuldu.