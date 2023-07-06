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https://sputniknews.com.tr/20230706/iran-abdye-ait-petrol-tankerine-el-koyma-karari-cikartti-1073243258.html
İran, ABD’ye ait petrol tankerine el koyma kararı çıkarttı
İran, ABD’ye ait petrol tankerine el koyma kararı çıkarttı
İran Limanlar ve Denizcilik İşletmeleri Kurumu, Basra Körfezi’nde 7 kişiyi taşıyan bir İran gemisine çarpıp kaçtığı gerekçesiyle ABD'li enerji şirketi Chevron... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T14:42+0300
2023-07-06T14:42+0300
dünya
ortadoğu
abd
iran
petrol tankeri
el koyma
basra körfezi
hazar denizi
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ABD donanması dün İran’ın, Hürmüz Boğazı’nın stratejik bölgelerinde 2 petrol tankerine el koymaya çalıştığı ve tankerlerden birine ateş açtığını duyurmuştu. İran Limanlar ve Denizcilik İşletmeleri Kurumu ise bugün ABD'li enerji şirketi Chevron tarafından işletilen 'Richmond Voyager' adlı Bahamalar bandıralı petrol tankerine 'el koyma kararı' çıkarıldığını duyurdu. İran Limanlar ve Denizcilik İşletmeleri Kurumu tarafından yapılan açıklamada, el koyma kararının ABD’li şirkete ait tankerin Basra Körfezi’nde 7 kişiyi taşıyan bir İran gemisine çarpıp kaçtığı gerekçesiyle çıkarıldığı kaydedildi. Basra Körfezi’nde 4 Temmuz’da yaşanan olayda 7 kişilik mürettebattan 5'inin ağır yaralandığı belirtilen açıklamada, ağır hasar alan İran gemisinin sahibinin adli makamlara başvurduğu ve gemiye çarpan petrol tankerine derhal el konulmasını talep ettiği ifade edildi. İran donanması tarafından takibe alınan Bahamalar bandıralı petrol tankerinin tüm uyarılara rağmen kaçmayı sürdürdüğü ve tankerin Umman kara sularına girdiği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230703/abd-35-once-kasitli-olarak-iran-yolcu-ucagini-dusurdu-1073130642.html
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ortadoğu, abd, iran, petrol tankeri, el koyma, basra körfezi, hazar denizi
ortadoğu, abd, iran, petrol tankeri, el koyma, basra körfezi, hazar denizi

İran, ABD’ye ait petrol tankerine el koyma kararı çıkarttı

14:42 06.07.2023
© AADenizde seyreden petrol tankeri
Denizde seyreden petrol tankeri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© AA
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İran Limanlar ve Denizcilik İşletmeleri Kurumu, Basra Körfezi’nde 7 kişiyi taşıyan bir İran gemisine çarpıp kaçtığı gerekçesiyle ABD'li enerji şirketi Chevron tarafından işletilen 'Richmond Voyager' adlı Bahamalar bandıralı petrol tankeri hakkında el koyma kararı çıkartıldığını duyurdu.
ABD donanması dün İran’ın, Hürmüz Boğazı’nın stratejik bölgelerinde 2 petrol tankerine el koymaya çalıştığı ve tankerlerden birine ateş açtığını duyurmuştu.
İran Limanlar ve Denizcilik İşletmeleri Kurumu ise bugün ABD'li enerji şirketi Chevron tarafından işletilen 'Richmond Voyager' adlı Bahamalar bandıralı petrol tankerine 'el koyma kararı' çıkarıldığını duyurdu.
İran Limanlar ve Denizcilik İşletmeleri Kurumu tarafından yapılan açıklamada, el koyma kararının ABD’li şirkete ait tankerin Basra Körfezi’nde 7 kişiyi taşıyan bir İran gemisine çarpıp kaçtığı gerekçesiyle çıkarıldığı kaydedildi.
Basra Körfezi’nde 4 Temmuz’da yaşanan olayda 7 kişilik mürettebattan 5'inin ağır yaralandığı belirtilen açıklamada, ağır hasar alan İran gemisinin sahibinin adli makamlara başvurduğu ve gemiye çarpan petrol tankerine derhal el konulmasını talep ettiği ifade edildi.
İran donanması tarafından takibe alınan Bahamalar bandıralı petrol tankerinin tüm uyarılara rağmen kaçmayı sürdürdüğü ve tankerin Umman kara sularına girdiği aktarıldı.
ABD savaş gemisinin vurduğu İran yolcu uçağı - anma töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
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