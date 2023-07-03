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https://sputniknews.com.tr/20230703/abd-35-once-kasitli-olarak-iran-yolcu-ucagini-dusurdu-1073130642.html
ABD, 35 yıl önce kasıtlı olarak İran yolcu uçağını düşürdü
ABD, 35 yıl önce kasıtlı olarak İran yolcu uçağını düşürdü
İran bugün, ABD’nin 35 yıl önce Körfez üzerinde vurduğu yolcu uçağında ölen yurttaşlarını anıyor. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T21:46+0300
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dünya
abd
iran
yolcu uçağı
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Iran Air havayollarına ait Airbus A300B2-203 yolcu uçağı, 3 Temmuz 1988’de Tahran-Bender Abbas-Dubai düzenli seferini gerçekleştiriyordu. Saat 10.45’te, uçak Bender Abbas havalimanından kalktı. ABD Deniz Kuvvetleri, hiçbir uyarı yapmadan ve hiçbir sinyal vermeden Vincennes kruvazöründen iki uçaksavar füze fırlattı.Füzeler, 4 bin metre yükseklikte yolcu uçağını vurdu. Uçak tamamen yok edildi. Uçakta, aralarında 13 yaş altı çocuklar 274 yolcu ve 16 mürettebat üyesi bulunuyordu. 290 kişinin tümü hayatını kaybetti. Yolcuların 238’i İran vatandaşıydı. Uçakta Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hindistan, Yugoslavya ve İtalya vatandaşları da vardı. Uçağın enkazı İran’ın karasularında battı.İran, olayın ABD’nin kasıtlı saldırısı olduğunu açıkça belirtti. ABD ise Kuveyt tankerlerini koruma bahanesiyle Körfez’de bulunan Vincennes kruvazörünün İran yolcu uçağını İran Hava Kuvvetleri’ne ait F-14 savaş uçağı sandığını savundu.ABD, kruvazör mürettebatının defalarca yolcu uçağıyla irtibat kurmaya çalıştığını ama cevap almadığını iddia etti. Daha sonra ABD’li denizcilerin askeri frekanslarda ve İran uçağının kodunu belirtmeden acil ticari frekanslarda iletişim kurmaya çalıştığı ortaya çıktı. Böylelikle İranlı pilotlar, birilerinin onları uyardığını veya çağırdığını tahmin bile edemezlerdi.ABD yönetimi, işediklerinden dolayı suçunu ve sorumluluğunu kabul etmedi ve İran’dan alenen özür dilemedi. Dahası ABD idaresi, uçağı vuran kruvazörün mürettebatını cesaret nişanları ve 'görevi net olarak yerine getirme' madalyalarıyla ödüllendirdi.
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abd, iran, yolcu uçağı
abd, iran, yolcu uçağı

ABD, 35 yıl önce kasıtlı olarak İran yolcu uçağını düşürdü

21:46 03.07.2023 (güncellendi: 21:47 03.07.2023)
© AP Photo / ISNA / Abolfath DavariABD savaş gemisinin vurduğu İran yolcu uçağı - anma töreni
ABD savaş gemisinin vurduğu İran yolcu uçağı - anma töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / ISNA / Abolfath Davari
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İran bugün, ABD’nin 35 yıl önce Körfez üzerinde vurduğu yolcu uçağında ölen yurttaşlarını anıyor.
Iran Air havayollarına ait Airbus A300B2-203 yolcu uçağı, 3 Temmuz 1988’de Tahran-Bender Abbas-Dubai düzenli seferini gerçekleştiriyordu. Saat 10.45’te, uçak Bender Abbas havalimanından kalktı. ABD Deniz Kuvvetleri, hiçbir uyarı yapmadan ve hiçbir sinyal vermeden Vincennes kruvazöründen iki uçaksavar füze fırlattı.
Füzeler, 4 bin metre yükseklikte yolcu uçağını vurdu. Uçak tamamen yok edildi. Uçakta, aralarında 13 yaş altı çocuklar 274 yolcu ve 16 mürettebat üyesi bulunuyordu. 290 kişinin tümü hayatını kaybetti. Yolcuların 238’i İran vatandaşıydı. Uçakta Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hindistan, Yugoslavya ve İtalya vatandaşları da vardı. Uçağın enkazı İran’ın karasularında battı.
İran, olayın ABD’nin kasıtlı saldırısı olduğunu açıkça belirtti. ABD ise Kuveyt tankerlerini koruma bahanesiyle Körfez’de bulunan Vincennes kruvazörünün İran yolcu uçağını İran Hava Kuvvetleri’ne ait F-14 savaş uçağı sandığını savundu.
ABD, kruvazör mürettebatının defalarca yolcu uçağıyla irtibat kurmaya çalıştığını ama cevap almadığını iddia etti. Daha sonra ABD’li denizcilerin askeri frekanslarda ve İran uçağının kodunu belirtmeden acil ticari frekanslarda iletişim kurmaya çalıştığı ortaya çıktı. Böylelikle İranlı pilotlar, birilerinin onları uyardığını veya çağırdığını tahmin bile edemezlerdi.
ABD yönetimi, işediklerinden dolayı suçunu ve sorumluluğunu kabul etmedi ve İran’dan alenen özür dilemedi. Dahası ABD idaresi, uçağı vuran kruvazörün mürettebatını cesaret nişanları ve 'görevi net olarak yerine getirme' madalyalarıyla ödüllendirdi.
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