https://sputniknews.com.tr/20230710/hollandanin-en-uzun-sure-gorev-yapan-basbakani-rutte-siyaseti-birakiyor-1073370681.html

Hollanda'nın en uzun süre görev yapan başbakanı Rutte siyaseti bırakıyor

Hollanda'nın en uzun süre görev yapan başbakanı Rutte siyaseti bırakıyor

Göçmen politikalarındaki anlaşmazlık nedeniyle koalisyon hükümetinin istifa ettiği Hollanda'da 2010'dan beri başbakanlık yapan Mark Rutte siyaset hayatına son... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T12:05+0300

2023-07-10T12:05+0300

2023-07-10T12:05+0300

hollanda

mark rutte

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Ülkenin en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan ismi Rutte sürpriz bir açıklamayla "Seçimin ardından yeni hükümet yemin ettikten sonra siyaseti bırakacağım" duyurusu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230707/hollandada-koalisyon-hukumeti-istifa-etti-1073297084.html

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hollanda, mark rutte