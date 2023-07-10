https://sputniknews.com.tr/20230710/hollandanin-en-uzun-sure-gorev-yapan-basbakani-rutte-siyaseti-birakiyor-1073370681.html
Hollanda'nın en uzun süre görev yapan başbakanı Rutte siyaseti bırakıyor
Hollanda'nın en uzun süre görev yapan başbakanı Rutte siyaseti bırakıyor
Göçmen politikalarındaki anlaşmazlık nedeniyle koalisyon hükümetinin istifa ettiği Hollanda'da 2010'dan beri başbakanlık yapan Mark Rutte siyaset hayatına son... 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T12:05+0300
2023-07-10T12:05+0300
2023-07-10T12:05+0300
hollanda
mark rutte
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Ülkenin en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan ismi Rutte sürpriz bir açıklamayla "Seçimin ardından yeni hükümet yemin ettikten sonra siyaseti bırakacağım" duyurusu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230707/hollandada-koalisyon-hukumeti-istifa-etti-1073297084.html
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Hollanda'nın en uzun süre görev yapan başbakanı Rutte siyaseti bırakıyor
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Göçmen politikalarındaki anlaşmazlık nedeniyle koalisyon hükümetinin istifa ettiği Hollanda'da 2010'dan beri başbakanlık yapan Mark Rutte siyaset hayatına son vereceğini açıkladı.
Ülkenin en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan ismi Rutte sürpriz bir açıklamayla "Seçimin ardından yeni hükümet yemin ettikten sonra siyaseti bırakacağım" duyurusu yaptı.