https://sputniknews.com.tr/20230710/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1073362109.html

Dolar ve euro'da son durum ne?

Dolar ve euro'da son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 26.0700 liradan, euro 28.5350 liradan haftaya başladı. 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T09:19+0300

2023-07-10T09:19+0300

2023-07-10T09:25+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

döviz

1 dolar

1 euro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072230890_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7073d7ff666f7e79a0710d2eef32ff6c.jpg

Serbest piyasada 26.0680 liradan alınan dolar 26,0700 liradan satılıyor. 28.5330 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 28.5350 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 26.0470 lira, euro'nun satış fiyatı da 28.4490 lira olmuştu.Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum10 Temmuz 2023 sabahında ons altın 1921 dolardan işlem görürken, gram altın 1607 lira oldu.Spot piyasada altın satış fiyatları:Gram altın 1607 liraÇeyrek altın 2 bin 676 liraYarım altın 5 bin 351 liraCumhuriyet altını 10 bin 656 liraBrent petrolün varil fiyatıBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77.97 dolardan işlem görüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230708/ilk-6-ayin-yildizi-bitcoin-oldu-1073303403.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, döviz, 1 dolar, 1 euro