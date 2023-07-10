https://sputniknews.com.tr/20230710/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1073362109.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 26.0700 liradan, euro 28.5350 liradan haftaya başladı. 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T09:19+0300
2023-07-10T09:19+0300
2023-07-10T09:25+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
döviz
1 dolar
1 euro
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072230890_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7073d7ff666f7e79a0710d2eef32ff6c.jpg
Serbest piyasada 26.0680 liradan alınan dolar 26,0700 liradan satılıyor. 28.5330 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 28.5350 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 26.0470 lira, euro'nun satış fiyatı da 28.4490 lira olmuştu.Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum10 Temmuz 2023 sabahında ons altın 1921 dolardan işlem görürken, gram altın 1607 lira oldu.Spot piyasada altın satış fiyatları:Gram altın 1607 liraÇeyrek altın 2 bin 676 liraYarım altın 5 bin 351 liraCumhuriyet altını 10 bin 656 liraBrent petrolün varil fiyatıBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77.97 dolardan işlem görüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230708/ilk-6-ayin-yildizi-bitcoin-oldu-1073303403.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072230890_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a3930e2115e22d79774d121fe9baa8a7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, döviz, 1 dolar, 1 euro
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, döviz, 1 dolar, 1 euro
Dolar ve euro'da son durum ne?
09:19 10.07.2023 (güncellendi: 09:25 10.07.2023) Abone ol
İstanbul serbest piyasada dolar 26.0700 liradan, euro 28.5350 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 26.0680 liradan alınan dolar 26,0700 liradan satılıyor. 28.5330 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 28.5350 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 26.0470 lira, euro'nun satış fiyatı da 28.4490 lira olmuştu.
Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum
10 Temmuz 2023 sabahında ons altın 1921 dolardan işlem görürken, gram altın 1607 lira oldu.
Spot piyasada altın satış fiyatları:
Gram altın 1607 lira
Çeyrek altın 2 bin 676 lira
Yarım altın 5 bin 351 lira
Cumhuriyet altını 10 bin 656 lira
Brent petrolün varil fiyatı
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77.97 dolardan işlem görüyor.