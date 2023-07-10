https://sputniknews.com.tr/20230710/cumhurbaskani-erdogan-nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ve-isvec-basbakani-kristerssonla-gorustu-1073386397.html
Litvanya'daki 3'lü zirve başladı: Erdoğan, Stoltenberg ve Kristersson ile görüşme gerçekleştiriyor
Litvanya'daki 3'lü zirve başladı: Erdoğan, Stoltenberg ve Kristersson ile görüşme gerçekleştiriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki temasları kapsamında NATO... 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T17:52+0300
2023-07-10T17:52+0300
2023-07-10T18:11+0300
son dakika
dünya
recep tayyip erdoğan
nato
jens stoltenberg
ulf kristersson
avrupa
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Litvanya'nın Vilnius şehrinde gerçekleşecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak devam ediyor.
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son dakika, recep tayyip erdoğan, nato, jens stoltenberg, ulf kristersson, avrupa
son dakika, recep tayyip erdoğan, nato, jens stoltenberg, ulf kristersson, avrupa
Litvanya'daki 3'lü zirve başladı: Erdoğan, Stoltenberg ve Kristersson ile görüşme gerçekleştiriyor
17:52 10.07.2023 (güncellendi: 18:11 10.07.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki temasları kapsamında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Kristersson ile görüşmesi başladı.
Litvanya'nın Vilnius şehrinde gerçekleşecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak devam ediyor.