https://sputniknews.com.tr/20230710/cumhurbaskani-erdogan-ab-konseyi-baskani-michel-ile-gorustu-1073389666.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir görüşme... 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T20:17+0300
2023-07-10T20:17+0300
2023-07-10T20:19+0300
recep tayyip erdoğan
charles michel
dünya
nato
vilnius
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.NATO Zirvesi'nin yapıldığı LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230710/cumhurbaskani-erdogan-nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ve-isvec-basbakani-kristerssonla-gorustu-1073386397.html
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recep tayyip erdoğan, charles michel, nato, vilnius
recep tayyip erdoğan, charles michel, nato, vilnius
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
20:17 10.07.2023 (güncellendi: 20:19 10.07.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.
NATO Zirvesi'nin yapıldığı LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.