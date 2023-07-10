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Çin'de anaokuluna bıçaklı saldırı: 3'ü çocuk 6 kişi öldü
Çin'de anaokuluna bıçaklı saldırı: 3'ü çocuk 6 kişi öldü
Çin'de bir anaokulunda gerçekleşen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 10.07.2023, Sputnik Türkiye
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Polis, Çin'in güneydoğusundaki Guangdong eyaletinde bulunan anaokulunda yerel saatle 07.40'ta saldırı gerçekleştiğini bildirdi.Söz konusu bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Polis, 25 yaşındaki saldırganın yakalandığını ve saldırının nedeninin araştırıldığını aktardı.
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asya & pasifik, çin, çin halk cumhuriyeti, bıçaklı saldırı, anaokulu, polis, çocuk, ölü, yaralı

Çin'de anaokuluna bıçaklı saldırı: 3'ü çocuk 6 kişi öldü

09:21 10.07.2023 (güncellendi: 09:23 10.07.2023)
© AFP 2023Çin - Polis - Olay Yeri
Çin - Polis - Olay Yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2023
© AFP 2023
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Çin'de bir anaokulunda gerçekleşen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Polis, Çin'in güneydoğusundaki Guangdong eyaletinde bulunan anaokulunda yerel saatle 07.40'ta saldırı gerçekleştiğini bildirdi.
Söz konusu bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Polis, 25 yaşındaki saldırganın yakalandığını ve saldırının nedeninin araştırıldığını aktardı.
Brezilya polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
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Brezilya'da anaokuluna saldırı: 4 çocuk hayatını kaybetti
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