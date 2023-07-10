https://sputniknews.com.tr/20230710/cinde-anaokuluna-bicakli-saldiri-3u-cocuk-6-kisi-oldu-1073362042.html
Çin'de anaokuluna bıçaklı saldırı: 3'ü çocuk 6 kişi öldü
Çin'de anaokuluna bıçaklı saldırı: 3'ü çocuk 6 kişi öldü
Çin'de bir anaokulunda gerçekleşen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T09:21+0300
2023-07-10T09:21+0300
2023-07-10T09:23+0300
dünya
asya & pasifik
çin
çin halk cumhuriyeti
bıçaklı saldırı
anaokulu
polis
çocuk
ölü
yaralı
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Polis, Çin'in güneydoğusundaki Guangdong eyaletinde bulunan anaokulunda yerel saatle 07.40'ta saldırı gerçekleştiğini bildirdi.Söz konusu bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Polis, 25 yaşındaki saldırganın yakalandığını ve saldırının nedeninin araştırıldığını aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20230405/brezilyada-anaokuluna-saldiri-4-olu-1069226226.html
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asya & pasifik, çin, çin halk cumhuriyeti, bıçaklı saldırı, anaokulu, polis, çocuk, ölü, yaralı
asya & pasifik, çin, çin halk cumhuriyeti, bıçaklı saldırı, anaokulu, polis, çocuk, ölü, yaralı
Çin'de anaokuluna bıçaklı saldırı: 3'ü çocuk 6 kişi öldü
09:21 10.07.2023 (güncellendi: 09:23 10.07.2023) Abone ol
Çin'de bir anaokulunda gerçekleşen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Polis, Çin'in güneydoğusundaki Guangdong eyaletinde bulunan anaokulunda yerel saatle 07.40'ta saldırı gerçekleştiğini bildirdi.
Söz konusu bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Polis, 25 yaşındaki saldırganın yakalandığını ve saldırının nedeninin araştırıldığını aktardı.