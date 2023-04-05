https://sputniknews.com.tr/20230405/brezilyada-anaokuluna-saldiri-4-olu-1069226226.html

Brezilya'da anaokuluna saldırı: 4 ölü

Brezilya'da anaokuluna saldırı: 4 ölü

Brezilya'da anaokuluna saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T16:29+0300

2023-04-05T16:29+0300

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brezilya

saldırı

okul

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Brezilya'nın güneyindeki Blumenau kentinde bir anaokulda 25 yaşındaki bir kişinin baltaya benzer bir aletle saldırısı sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti. Olayın ardından saldırgan polis teslim oldu. AFP'ye konuşan bir hükümet kaynağı 4 kişinin de yaralandığını aktardı.Ülkede 2021'de de Santa Catarina eyaletinde bulunan bir anaokuluna kimliği belirsiz bir kişi tarafından düzenlenen palalı saldırıda 3’ü çocuk 1’i öğretmen 4 kişi hayatını kaybetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20210504/brezilyada-anaokuluna-palali-saldiri-4-olu-1044423720.html

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