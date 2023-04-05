https://sputniknews.com.tr/20230405/brezilyada-anaokuluna-saldiri-4-olu-1069226226.html
Brezilya'da anaokuluna saldırı: 4 ölü
Brezilya'da anaokuluna saldırı: 4 ölü
Brezilya'da anaokuluna saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T16:29+0300
2023-04-05T16:29+0300
2023-04-05T16:54+0300
dünya
brezilya
saldırı
okul
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Brezilya'nın güneyindeki Blumenau kentinde bir anaokulda 25 yaşındaki bir kişinin baltaya benzer bir aletle saldırısı sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti. Olayın ardından saldırgan polis teslim oldu. AFP'ye konuşan bir hükümet kaynağı 4 kişinin de yaralandığını aktardı.Ülkede 2021'de de Santa Catarina eyaletinde bulunan bir anaokuluna kimliği belirsiz bir kişi tarafından düzenlenen palalı saldırıda 3’ü çocuk 1’i öğretmen 4 kişi hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20210504/brezilyada-anaokuluna-palali-saldiri-4-olu-1044423720.html
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brezilya, saldırı, okul
Brezilya'da anaokuluna saldırı: 4 ölü
16:29 05.04.2023 (güncellendi: 16:54 05.04.2023) Abone ol
Brezilya'da anaokuluna saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya'nın güneyindeki Blumenau kentinde bir anaokulda 25 yaşındaki bir kişinin baltaya benzer bir aletle saldırısı sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti. Olayın ardından saldırgan polis teslim oldu.
AFP'ye konuşan bir hükümet kaynağı 4 kişinin de yaralandığını aktardı.
Ülkede 2021'de de Santa Catarina eyaletinde bulunan bir anaokuluna kimliği belirsiz bir kişi tarafından düzenlenen palalı saldırıda 3’ü çocuk 1’i öğretmen 4 kişi hayatını kaybetmişti.