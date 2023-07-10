https://sputniknews.com.tr/20230710/arda-gulerin-ardindan-szalai-da-gidiyor-yeni-takimi-belli-oldu-1073373387.html
Arda Güler'in ardından Szalai da gidiyor: Yeni takımı belli oldu
Arda Güler'in ardından Szalai da gidiyor: Yeni takımı belli oldu
Arda Güler’in ardından Macar stoper Attila Szalai da Avrupa’ya transfer oluyor. Bundesliga’yı 4. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak... 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T13:08+0300
2023-07-10T13:08+0300
2023-07-10T13:17+0300
arda güler
attila szalai
fenerbahçe
spor
berlin
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Arda Güler'i 20 milyon euro bonservis karşılığında Real Madrid'e gönderen Fenerbahçe'de Attila Szalai de ayrılmaya hazırlanıyor.Hürriyet'in aktardığına göre, Bundesliga’da sezonu 4. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanan Union Berlin, Szalai için Fenerbahçe ile yaptığı pazarlıklarda son aşamaya geldi.Fenerbahçe'den yetkili: İki kulübün bir rakamda buluşması an meselesiİlk olarak 7.5 milyon euro teklif eden Alman kulübü, ret cevabı alması üzerine bu rakamı 10 milyon euro’ya çıkardı. Fenerbahçe yönetimi bunu da geri çevirince teklif 13 milyon euro’ya çıktı. Sarı-lacivertliler 15 milyon euro talep ederken, Union Berlin’in 14 milyon euro önerip transferi bitirmesi bekleniyor. Szalai konusunda görüşlerini başvurduğumuz Fenerbahçe Kulübü’nden bir yetkili, “İki kulübün bir rakamda buluşması an meselesi” dedi.Macarıstan’ın Nemzeti Sport gazetesi de 25 yaşındaki futbolcunun kariyerine Union Berlin’de devam edeceğini yazdı. Szalai’nin bu teklifi kabul etmesinde, Union Berlin’in Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olmasının önemli rol oynadığı belirtildi. Ocak 2021’de 2.2 milyon euro’ya alınan Macar futbolcunun, Şampiyonlar Ligi’nde kendini gösterip daha büyük bir Transfer yapmayı hedeflediği için Union Berlin’e evet dediği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230708/ispanyada-arda-guler-mansetlerden-dusmuyor-1073308404.html
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arda güler, attila szalai, fenerbahçe, berlin
arda güler, attila szalai, fenerbahçe, berlin
Arda Güler'in ardından Szalai da gidiyor: Yeni takımı belli oldu
13:08 10.07.2023 (güncellendi: 13:17 10.07.2023) Abone ol
Arda Güler’in ardından Macar stoper Attila Szalai da Avrupa’ya transfer oluyor. Bundesliga’yı 4. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanan Alman ekibi, Szalai için yaptığı pazarlıkta 13 milyon euro’ya kadar çıktı.
Arda Güler'i 20 milyon euro bonservis karşılığında Real Madrid'e gönderen Fenerbahçe'de Attila Szalai de ayrılmaya hazırlanıyor.
Hürriyet'in aktardığına göre, Bundesliga’da sezonu 4. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanan Union Berlin, Szalai için Fenerbahçe ile yaptığı pazarlıklarda son aşamaya geldi.
Fenerbahçe'den yetkili: İki kulübün bir rakamda buluşması an meselesi
İlk olarak 7.5 milyon euro teklif eden Alman kulübü, ret cevabı alması üzerine bu rakamı 10 milyon euro’ya çıkardı. Fenerbahçe yönetimi bunu da geri çevirince teklif 13 milyon euro’ya çıktı. Sarı-lacivertliler 15 milyon euro talep ederken, Union Berlin’in 14 milyon euro önerip transferi bitirmesi bekleniyor. Szalai konusunda görüşlerini başvurduğumuz Fenerbahçe Kulübü’nden bir yetkili, “İki kulübün bir rakamda buluşması an meselesi” dedi.
Macarıstan’ın Nemzeti Sport gazetesi de 25 yaşındaki futbolcunun kariyerine Union Berlin’de devam edeceğini yazdı. Szalai’nin bu teklifi kabul etmesinde, Union Berlin’in Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olmasının önemli rol oynadığı belirtildi. Ocak 2021’de 2.2 milyon euro’ya alınan Macar futbolcunun, Şampiyonlar Ligi’nde kendini gösterip daha büyük bir Transfer yapmayı hedeflediği için Union Berlin’e evet dediği kaydedildi.