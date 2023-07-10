https://sputniknews.com.tr/20230710/arda-gulerin-ardindan-szalai-da-gidiyor-yeni-takimi-belli-oldu-1073373387.html

Arda Güler'in ardından Szalai da gidiyor: Yeni takımı belli oldu

Arda Güler'in ardından Szalai da gidiyor: Yeni takımı belli oldu

Arda Güler’in ardından Macar stoper Attila Szalai da Avrupa’ya transfer oluyor. Bundesliga’yı 4. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T13:08+0300

2023-07-10T13:08+0300

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arda güler

attila szalai

fenerbahçe

spor

berlin

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Arda Güler'i 20 milyon euro bonservis karşılığında Real Madrid'e gönderen Fenerbahçe'de Attila Szalai de ayrılmaya hazırlanıyor.Hürriyet'in aktardığına göre, Bundesliga’da sezonu 4. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanan Union Berlin, Szalai için Fenerbahçe ile yaptığı pazarlıklarda son aşamaya geldi.Fenerbahçe'den yetkili: İki kulübün bir rakamda buluşması an meselesiİlk olarak 7.5 milyon euro teklif eden Alman kulübü, ret cevabı alması üzerine bu rakamı 10 milyon euro’ya çıkardı. Fenerbahçe yönetimi bunu da geri çevirince teklif 13 milyon euro’ya çıktı. Sarı-lacivertliler 15 milyon euro talep ederken, Union Berlin’in 14 milyon euro önerip transferi bitirmesi bekleniyor. Szalai konusunda görüşlerini başvurduğumuz Fenerbahçe Kulübü’nden bir yetkili, “İki kulübün bir rakamda buluşması an meselesi” dedi.Macarıstan’ın Nemzeti Sport gazetesi de 25 yaşındaki futbolcunun kariyerine Union Berlin’de devam edeceğini yazdı. Szalai’nin bu teklifi kabul etmesinde, Union Berlin’in Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olmasının önemli rol oynadığı belirtildi. Ocak 2021’de 2.2 milyon euro’ya alınan Macar futbolcunun, Şampiyonlar Ligi’nde kendini gösterip daha büyük bir Transfer yapmayı hedeflediği için Union Berlin’e evet dediği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230708/ispanyada-arda-guler-mansetlerden-dusmuyor-1073308404.html

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