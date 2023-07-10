Aldığı bir koli yumurtanın hepsi bozuk çıktı

“3 gün önce BİM’den aldığım yumurtayı kaynattığımda yumurtalarının içlerinin simsiyah olduğunu gördüm. Dolabı çok kötü kokutmuşlar. Yumurtayı kırdım ve içi simsiyah. Şu an felaket kokuyor. Birinin içi sarı çıktı ama bu yumurta da bayat. Çok kötü kokuyor. 30 yumurtanın hepsinin içi siyahlaşmış. Çok kötü de kokmuş zaten. Numarası da burada yazıyor."