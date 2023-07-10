https://sputniknews.com.tr/20230710/aldigi-bir-koli-yumurtanin-hepsi-bozuk-cikti-1073380275.html
Aldığı bir koli yumurtanın hepsi bozuk çıktı
Aldığı bir koli yumurtanın hepsi bozuk çıktı
Ankara’da bir kişi, marketten aldığı bir koli yumurtanın bozuk çıktığını iddia etti. 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T15:22+0300
2023-07-10T15:22+0300
2023-07-10T15:30+0300
yaşam
yumurta
bozuk yemek
koku
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Ankara’nın Elmadağ ilçesinde yaşayan Eyüp Tuncer, 3 gün önce marketten bir koli yumurta aldı. Yumurtaları dolaba yerleştiren Tuncer, 3 gün sonra yumurtaları haşlamak için dolaptan çıkardı. Haşladığı yumurtaları soyan Tuncer, içlerinin simsiyah olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Haşlamadığı diğer yumurtaların içini kontrol etmek isteyen Tuncer, yine aynı manzarayla karşılaşmasıyla yumurtaların içini kırdı, onlar da bozuk çıktı.Tuncer, o anları cep telefonu kamerasına kaydederek şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20221129/bimden-cipsten-fare-olusu-cikti-iddiasiyla-ilgili-aciklama-1063965721.html
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yumurta, bozuk yemek, koku
yumurta, bozuk yemek, koku
Aldığı bir koli yumurtanın hepsi bozuk çıktı
15:22 10.07.2023 (güncellendi: 15:30 10.07.2023) Abone ol
Ankara’da bir kişi, marketten aldığı bir koli yumurtanın bozuk çıktığını iddia etti.
Ankara’nın Elmadağ ilçesinde yaşayan Eyüp Tuncer, 3 gün önce marketten bir koli yumurta aldı. Yumurtaları dolaba yerleştiren Tuncer, 3 gün sonra yumurtaları haşlamak için dolaptan çıkardı. Haşladığı yumurtaları soyan Tuncer, içlerinin simsiyah olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Haşlamadığı diğer yumurtaların içini kontrol etmek isteyen Tuncer, yine aynı manzarayla karşılaşmasıyla yumurtaların içini kırdı, onlar da bozuk çıktı.
Tuncer, o anları cep telefonu kamerasına kaydederek şunları söyledi:
“3 gün önce BİM’den aldığım yumurtayı kaynattığımda yumurtalarının içlerinin simsiyah olduğunu gördüm. Dolabı çok kötü kokutmuşlar. Yumurtayı kırdım ve içi simsiyah. Şu an felaket kokuyor. Birinin içi sarı çıktı ama bu yumurta da bayat. Çok kötü kokuyor. 30 yumurtanın hepsinin içi siyahlaşmış. Çok kötü de kokmuş zaten. Numarası da burada yazıyor."