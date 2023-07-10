https://sputniknews.com.tr/20230710/aksoy-arastirmadan-yeni-anket-chp-secmeninin-yuzde-kaci-degisim-istiyor-1073373114.html

Aksoy Araştırma'dan yeni anket: CHP seçmeninin yüzde kaçı değişim istiyor?

Aksoy Araştırma'dan yeni anket: CHP seçmeninin yüzde kaçı değişim istiyor?

Aksoy Araştırma'nın CHP seçmeniyle yaptığı ankette katılımcıların yüzde 78.5'i partide değişim gerektiğini belirtti. 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T12:49+0300

2023-07-10T12:49+0300

2023-07-10T12:50+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

değişim

ekrem imamoğlu

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14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki seçim sonuçlarının ardından CHP'de başlayan "değişim" tartışmaları sürüyor. Sözcü'den İsmail Saymaz, Aksoy Araştırma'nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 1069 CHP seçmeniyle bilgisayar destekli telefonla anket yoluyla görüşerek hazırladığı “CHP'de Değişim Araştırması Seçmen Raporu”nun sonuçlarını paylaştı.Saymaz'ın aktardığına göre raporda öne çıkan bulgular şöyle:* Yüzde 78.5'i değişim gerektiği fikrine katılırken, yüzde 21.5'i karşı çıktı.* "Değişim denildiğinde aklınıza ne geliyor?" şeklinde açık uçlu soru soruldu. Yüzde 27'si “Kılıçdaroğlu'nun istifası” dedi. Yüzde 8.2'si “İmamoğlu” yanıtını verdi ve yüzde 7.6'sı “Daha genç bir genel başkan” diye konuştu.* “İmamoğlu'nun değişim talebinden ne anlıyorsunuz?” sorusu üzerine yüzde 27.5'i “Lider değişikliği”, yüzde 25'i “Genel başkan olma isteği” dedi.* “CHP değişim yetkisini size verse neyi değiştirirdiniz?” diye soruldu. Yüzde 21.9'u “Kılıçdaroğlu” dedi.* “Kimi CHP genel başkanı görmek isterdiniz?” diye açık uçlu soruldu. Yüzde 38.5'i İmamoğlu'nu, yüzde 22.7'si Kılıçdaroğlu'nu, yüzde 8.4'ü Mansur Yavaş'ı, yüzde 8.2'si Özgür Özel'i söyledi.* “CHP Genel başkanının kim olacağını belirleyecek olsaydınız görevi kime verirdiniz?” diye soruldu. Yüzde 55.3'ü İmamoğlu'nu, yüzde 22.9'u Özel'i, yüzde 21.8'i Kılıçdaroğlu'nu söyledi.* Kılıçdaroğlu size, "CHP başkanlığı görevine devam edeyim mi, yoksa bırakayım mı diye sorsa ne yanıt verirsiniz?" şeklindeki soruya CHP'lilerin yüzde 72,5'i, "Bırakmasını söylerim" dedi.* Aynı soru İmamoğlu için de yöneltildi. Yüzde 53'ü İmamoğlu'na “İBB başkanlığına devam etmesini söylerim” dedi. İmamoğlu için ilk 3 tavsiye*Yüzde 79'si İmamoğlu'nun aday olursa İBB'yi kazanacağını düşünüyor. *Yüzde 64.5'i İmamoğlu genel başkan seçilirse CHP'ye olumlu yansıyacağını söyledi.* “Kılıçdaroğlu'na tavsiye verecek olsanız ne dersiniz?” sorusu üzerine yüzde 22.1'i “Koltuğu bırakmalısınız”, yüzde 17.2'si “Artık çekilmelisiniz” ve yüzde 9.4'ü de “Emekliye ayrılmalısınız” dedi.* İmamoğlu için ilk 3 tavsiye şöyle: * Yüzde 21.8'i “Bu şekilde devam etmelisiniz”, yüzde 11.5'i “İBB'de kalmalısınız” ve yüzde 10.9'u “Genel başkanlığa aday olmalısınız” dedi.* Yüzde 56.9'u CHP'nin seçimde ittifak kurmamasını, yüzde 43.1'i kurmasını istedi.* Yüzde 67.7'si CHP'nin yerel seçimde başarılı olacağını ifade etti.* Yüzde 57.5'i CHP'nin sonraki genel seçimde birinci olabileceğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230629/abdulkadir-selvi-erdoganin-tekrar-secimi-kazanmasina-mutlu-oldum-diyenlerin-orani-yuzde-497-1072978618.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), değişim, ekrem imamoğlu