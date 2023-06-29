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Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın tekrar seçimi kazanmasına 'Mutlu oldum' diyenlerin oranı yüzde 49.7
Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın tekrar seçimi kazanmasına 'Mutlu oldum' diyenlerin oranı yüzde 49.7
Abdulkadir Selvi yazısında, "Araştırmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar seçimi kazanmasıyla ilgili olarak ne hissettikleri sorulmuş. 'Mutlu oldum' diyenlerin... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T07:19+0300
2023-06-29T07:19+0300
seçim
abdulkadir selvi
politika
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cumhuriyet halk partisi (chp)
ak parti
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bir kamuoyu araştırma kuruluşunun verilerini paylaştığı yazısında "Seçimlerin sihirli sözcüğü güven. Halk güven duyduğu lidere oy veriyor. Ankete katılanların yüzde 55.5’inin Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecinde verdiği sözlere güven duymadığını söylüyor. Kılıçdaroğlu’nun vaatlerine güven duyanların oranı ise yüzde 44.5 çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim sürecinde verdiği sözlere duyulan güven ise yüzde 53.3 çıkıyor. 'Güven duymuyorum' diyenlerin oranı ise yüzde 46.7 çıkıyor" dedi ve ekledi:
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seçim, abdulkadir selvi, türkiye, 2023, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, anket, anket şirketleri, seçim anketi
seçim, abdulkadir selvi, türkiye, 2023, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, anket, anket şirketleri, seçim anketi

Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın tekrar seçimi kazanmasına 'Mutlu oldum' diyenlerin oranı yüzde 49.7

07:19 29.06.2023
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© DHA
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Abdulkadir Selvi yazısında, "Araştırmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar seçimi kazanmasıyla ilgili olarak ne hissettikleri sorulmuş. 'Mutlu oldum' diyenlerin oranı yüzde 49.7 çıkıyor" ifadelerine yer verdi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bir kamuoyu araştırma kuruluşunun verilerini paylaştığı yazısında "Seçimlerin sihirli sözcüğü güven. Halk güven duyduğu lidere oy veriyor. Ankete katılanların yüzde 55.5’inin Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecinde verdiği sözlere güven duymadığını söylüyor. Kılıçdaroğlu’nun vaatlerine güven duyanların oranı ise yüzde 44.5 çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim sürecinde verdiği sözlere duyulan güven ise yüzde 53.3 çıkıyor. 'Güven duymuyorum' diyenlerin oranı ise yüzde 46.7 çıkıyor" dedi ve ekledi:
"Araştırmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar seçimi kazanmasıyla ilgili olarak ne hissettikleri sorulmuş. 'Mutlu oldum' diyenlerin oranı yüzde 49.7 çıkıyor. 'Bir şey hissetmedim' diyenler yüzde 15.7 olurken, 'Mutsuz oldum' diyenler yüzde 34.6’da kalıyor. Seçimde Kılıçdaroğlu’nu destekleyenlerin tamamı da Erdoğan’ın kazanmasından dolayı kendini mutsuz hissetmemiş. Ankette Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti’nin kazandığı milletvekili sayısını hak edip etmedikleri de sorulmuş. CHP listelerinden seçimlere giren 4 parti 39 milletvekili çıkarmıştı. Ali Babacan’ın 15 milletvekili hak ederek kazandık demesine rağmen ankete katılanların yüzde 89.9’u 4 partinin milletvekili sayısını hak etmediği görüşünde. 'Hak ediyor' diyenlerin oranı ise ancak yüzde 10.1 çıkıyor. Bu 4 partiye CHP listelerinden 77 milletvekili kontenjanı ayrılmıştı. Bunlardan 39’u seçilerek Meclis’e girdi. CHP’nin 4 partiye kendi listelerinden yer vermesini ankete katılanların yüzde 80.3’ü yanlış buluyor. “Doğru buluyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 19.7 çıkıyor."
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