https://sputniknews.com.tr/20230629/avrupa-merkez-bankasi-baskani-lagardeden-dijital-euro-aciklamasi-hazir-olmak-zorundasiniz-1072978496.html
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’den 'dijital euro' açıklaması: 'Hazır olmak zorundasınız'
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’den 'dijital euro' açıklaması: 'Hazır olmak zorundasınız'
Avrupa Birliği bilindiği üzere bir süredir dijital euro projesi üzerinde çalışmalar yürütüyordu. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, son... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T07:03+0300
2023-06-29T07:03+0300
2023-06-29T07:03+0300
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Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, yaptığı açıklamada, Avrupa Merkez Bankası’nın Ekim ayı sonuna kadar dijital bir euro oluşturulması konusunda bir karar vermeyi planladıklarını ifade etti.Lagarde bu açıklamasının devamında, dijital bir euro projesinin yaygın olarak benimsenmesinin, eğer gerçekleşirse, yakın vadeli bir süreçte ufukta görünmediğini de dile getirdi. ECB Başkanı, merkez bankasının CBDC konusundaki duruşunu 'hızlandırılmış' olarak tanımladı ancak 'kesin karar vermedik' uyarısında bulundu.Lagarde, Ekim ayının sonunda gerçekleşecek olan ECB yönetim konseyi toplantısı sonrasında alınacak karara göre, "Pilot uygulama, deneme ve ince ayar aşamaları olacak çünkü yönetim konseyi tarafından kararlaştırılacağı üzere, ne zaman uygulayamayacak geçeceksek bunu doğru bir şekilde yapmak istiyoruz” dedi. ECB Başkanı, CBDC konusunda yaptığı açıklamada, euronun değerinin korunması konusuna değinerek şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230629/iskocyaya-valiz-icinde-giden-afrika-avci-orumcegi-karantinaya-alindi-1072978363.html
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euro dijital para birimi mi olacak
euro dijital para birimi mi olacak
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’den 'dijital euro' açıklaması: 'Hazır olmak zorundasınız'
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Avrupa Birliği bilindiği üzere bir süredir dijital euro projesi üzerinde çalışmalar yürütüyordu. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, son açıklamasında dijital euro projesine değindi.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, yaptığı açıklamada, Avrupa Merkez Bankası’nın Ekim ayı sonuna kadar dijital bir euro oluşturulması konusunda bir karar vermeyi planladıklarını ifade etti.
Lagarde bu açıklamasının devamında, dijital bir euro projesinin yaygın olarak benimsenmesinin, eğer gerçekleşirse, yakın vadeli bir süreçte ufukta görünmediğini de dile getirdi. ECB Başkanı, merkez bankasının CBDC konusundaki duruşunu 'hızlandırılmış' olarak tanımladı ancak 'kesin karar vermedik' uyarısında bulundu.
Lagarde, Ekim ayının sonunda gerçekleşecek olan ECB yönetim konseyi toplantısı sonrasında alınacak karara göre, "Pilot uygulama, deneme ve ince ayar aşamaları olacak çünkü yönetim konseyi tarafından kararlaştırılacağı üzere, ne zaman uygulayamayacak geçeceksek bunu doğru bir şekilde yapmak istiyoruz” dedi. ECB Başkanı, CBDC konusunda yaptığı açıklamada, euronun değerinin korunması konusuna değinerek şu ifadeleri kullandı:
"Eğer ki para biriminizin egemenliğini korumak istiyorsanız, tüm senaryolara hazır olmak zorundasınız."