https://sputniknews.com.tr/20230710/afaddan-13-ile-smsli-uyari-bakan-yerlikayadan-aciklama-1073369430.html

AFAD'dan 13 ile SMS'li uyarı: Bakan Yerlikaya'dan açıklama

AFAD'dan 13 ile SMS'li uyarı: Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 13 il için "turuncu kod"lu uyarı yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise selin vurduğu Bartın'da açıklamalarda... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T11:55+0300

2023-07-10T11:55+0300

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türkiye

sel

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Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bugün Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak için uyarısı verildi.Bu illerde, valilik ve il AFAD müdürlüklerine mesaj formu ile bilgilendirme yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Karadeniz'de sel bölgesinde açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Devletimiz vatandaşımızın yanında. Ekipler çok büyük bir hassasiyet içerinde bölgeye koştular. 137'ye yakın vatandaşımızı kurtardık. Bir can kaybımız yok, yaralanan vatandaşımız yok" dedi.Yerlikaya, "Lütfen vatandaşlarımız Meteorolojik uyarılara dikkatli olsun. Bu gece 24'e kadar kuvvetli bekleniyor. Doğu Karadeniz'e doğru sistem gidiyor. Valimizi, belediyemizi uyardık. Hazırlıkları yaptık. Vatandaşlarımız kendi önlemlerini de almalı" ifadelerini kullandı.Turuncu kod nedir?Turuncu kod "hava durumunun tehlikeli olduğu", tahmin edilen meteorolojik olayın sıklıkla görülmediği anlamına geliyor.Bu kod, "Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" uyarısını içeriyor.

türkiye

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